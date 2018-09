Rosa María Mateo diu que no tolerarà ordres de ningú com a gestora de RTVE

“A tots vostès els importa molt poc la televisió pública. Només els importa quan la poden controlar”. Rosa María Mateo no s'ha mossegat la llengua aquest dimarts en la seva primera compareixença com a administradora única de Radiotelevisió Espanyola davant la comissió de control parlamentari als mitjans públics estatals. La periodista s'ha presentat com una “ciutadana que creu en la llibertat dels éssers humans” i ha assumit el compromís d’exercir el càrrec “amb respecte a la pluralitat i a la independència”. “Soc independent, senyories. I ningú no em donarà ordres: ni vostès, ni vostès, ni vostès. Ningú! Perquè no els hi consento. Això vull que ho tinguin molt clar. Crec en la independència i no tolero que ningú em doni ordres. No ho he tolerat des que tenia 14 anys o sigui que no ho toleraré ara”, ha advertit Mateo.

La màxima responsable de l’ens públic ha sigut rebuda a la comissió amb bones paraules per part de la majoria de grups parlamentaris, però des del primer minut el PP ha deixat clar que analitzarà amb lupa la seva gestió. Des de les files populars han repetit fins a la sacietat l’acusació d’haver dut a terme una “purga” (acompanyada d’adjectius com “brutal”, “ferotge”, “desconsiderada fins a la grolleria” o “tenyida de vulgar revenja”) arran dels nombrosos relleus que s’han produït a l’organigrama de la corporació i, especialment, en els serveis informatius de TVE. L’administradora única, però, ha argumentat que s’havia limitat a “intervenir en el que no permetia que la corporació funcionés d’acord amb el servei públic que té encomanat”. “He fet els mínims canvis”, ha assegurat, i ha destacat que només ha rellevat 38 dels 168 càrrecs directius existents a RTVE. En aquest sentit, Mateo ha insistit en diverses ocasions que el consell d’informatius havia denunciat fins a 619 casos de mala praxi informativa durant el mandat de l’anterior equip directiu, i que fins i tot el Parlament Europeu va demanar explicacions al govern espanyol per aquestes acusacions. “Era impossible mantenir l’anterior equip: no complia el que exigeixen les lleis que ens regeixen”, ha dit Mateo.

Sobre les persones que ha escollit per ocupar aquests càrrecs ha destacat que pràcticament totes formen part de la plantilla de RTVE des de fa anys (a diferència dels anteriors directius, molts dels quals havien sigut contractats externament i formaven l’anomenada redacció paral·lela) i que no els ha preguntat quina ideologia tenen, sinó que s’ha fixat només en el seu “currículum”. Des del PP l'han acusat d’estar al servei del govern espanyol i han lamentat que, en dos mesos, hagi “cremat” el seu prestigi professional. Ella, però, ha argumentat que TVE i RNE han informat de “tots els problemes a què s’enfronta” l’executiu de Pedro Sánchez, i ha assegurat que no ha donat cap “indicació” sobre el tractament que han de rebre les informacions. “No ho he fet mai i no ho faré mai”, ha sentenciat.

Mateo s'ha referit també a la decisió de mantenir el polèmic Eladio Jareño com a director de TVE: ho ha justificat com una mostra de “pluralitat” i perquè ell és el responsable de bona part de la graella de la cadena per a aquesta temporada. Ha subratllat, però, que Jareño no té influència sobre els informatius.