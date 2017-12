Sisplau, deixa de donar la Tabàrnia

260x366 Juan Carlos Girauta, un dels difusors de la idea / EFE Juan Carlos Girauta, un dels difusors de la idea / EFE

"Catalunya, camí d'esquinçar-se en tres àrees. No és una broma, comença a prendre cos. Prenguin nota: Tabàrnia". Aquest és el missatge de Josep Ramon Bosch, expresident de Societat Civil Catalana –ho va deixar de ser després que l'acusessin de mantenir un canal a YouTube amb continguts d'extrema dreta–, amb el qual es vol suggerir la idea que les comarques on l'espanyolisme guanya podrien erigir-se en estat propi. La piulada la retuiteja la Fundación Francisco Franco: tot queda a casa. I veig que Juan Carlos Girauta, portaveu de Cs al Congrés, ja donava la tabarra amb l'assumpte l'any 2013. 'La Razón' ha estat l'última d'afegir-se a la festa, amb la peça "Tabàrnia existeix: així és la zona de Barcelona i Tarragona que es vol independitzar de Catalunya". Per si el lisèrgic titular no els ha remogut els torrons, aquí ve el subtítol: "Una plataforma llança la idea de separar de Catalunya 'els territoris rics, cosmopolites, oberts, bilingües i no separatistes'". És a dir, el cunyadisme de tota la vida –'y si se quiere independizar la calle Muntaner qué, ¿eh? ¿Eh?'– però amb un nom de ressonàncies medievals, com per revestir la idea de ves-a-saber-què.

El cas és que els tabarnesos –ves que el nom al final no vingui de taverna– ni tan sols han fet bé els números (ni els mitjans que els donen pàbul els han contrastat). I això que són cosmopolites i txatxipirulis, no com els éssers unicella que poblen Catalunya un cop t'allunyes de la Costa Daurada. En total, són només sis les comarques on l'espanyolisme supera l'opció republicana: Tarragonès, Baix Penedès, Garraf (pels pèls), Baix Llobregat, Vallès Occidental i Barcelonès (però sense Barcelona, que a la ciutat guanya el trio JxCat+ERC+CUP al format PP-PSC-Cs).

En fi, sort en tenim que els partits ciutadànics i entitats civilíssimes vetllen per la reconciliació i lluiten contra les fractures.