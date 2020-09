‘Skam España’ s’acomiada parlant d’islamofòbia

El bullying, la bisexualitat, la crisi econòmica o les relacions tòxiques són alguns dels temes que ha tocat Skam España, la sèrie juvenil de Movistar+, des que es va estrenar el 2018. Ara la ficció es prepara pel seu comiat amb una quarta temporada que comença aquest dijous i que dona tot el protagonisme a l’Amira (Hajar Brown). A través d’ella, la sèrie intentarà reflexionar sobre com és ser una dona jove i musulmana a l’Espanya actual. El primer clip d’aquesta nova temporada –la sèrie combina episodis setmanals a Movistar+ amb petits vídeos i material a la web i a les xarxes socials– estarà disponible aquest dijous a Skamespana.movistarplus.es. El primer episodi es podrà veure a la plataforma de Telefònica el diumenge 6 de setembre.

A més del seu format transmèdia, un dels trets distintius de la sèrie, també heretat de l’original noruega que adapta, és que cada temporada mostra el punt de vista d’un membre diferent de la colla de cinc amigues d’un institut. L’Amira, lleial, divertida i musulmana practicant, era l’última que quedava per explicar la seva història. “Em pensava que seria més fàcil enfrontar-me al repte de ser la protagonista d’aquesta temporada perquè se suposa que ja coneixem l’Amira des de fa anys. Però ha sigut un repte –assenyala Brown–. Sempre he necessitat referents semblants a mi, i que sigui jo qui fa aquest pas és tot un honor”, assegura sobre la falta de referents musulmans a la ficció espanyola en el quals emmirallar-se. En aquesta quarta temporada la sèrie tractarà qüestions com el Ramadà, les creences religioses o el hijab.

Un dels objectius de la sèrie sempre ha sigut anar una mica més enllà del pur entreteniment, tal com reconeix Rafael Taboada, productor executiu de la sèrie. Per a ell, Skam España és una ficció “que no només es proposa entretenir sinó que també deixa pinzellades didàctiques per a qui les vulgui recollir”. En la mateixa línia s’expressa Brown quan assegura que la sèrie ha marcat un abans i un després en el gènere de les sèries per a adolescents. “Hi havia una distància increïble entre la realitat i la ficció. Normalment les sèries d’aquest tipus són aspiracionals, però aquí hi ha molta realitat”, remarca.

Un món lliure de covid

L’última temporada de la sèrie estava prevista per a l’abril, però la pandèmia i el decret de l’estat d’alarma van obligar a aturar el rodatge i, en conseqüència, a endarrerir l’estrena. La sèrie va reprendre el rodatge a principi de juliol i va acabar els capítols que quedaven per filmar. Malgrat el to realista de què sol fer gala la sèrie, Skam España estarà lliure de covid, ja que els guionistes han decidit de manera conscient no fer-hi cap referència. “No volíem que el coronavirus formés part de la història de Skam. Ens ha pres tantes coses que no podíem permetre que es mengés també part del guió. Així que vam decidir explicar la història com teníem pensat explicar-la des d’un inici, fent l’exercici de rebobinar a l’audiència què hauria passat si el virus no hagués existit”, explicava a la presentació la directora de la ficció, Begoña Álvarez.