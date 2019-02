La Super Bowl no arriba als 100 milions d’espectadors

La 53a edició de la Super Bowl, disputada diumenge a Atlanta, va ser la menys vista de l’última dècada als Estats Units, i per primer cop des del 2009 va quedar per sota dels 100 milions d’espectadors. En concret, en va tenir 98.200.000, segons les dades preliminars fetes públiques aquest dimarts per Nielsen, que li atorguen una quota de pantalla del 67%.

Aquestes xifres representen un descens de més de 5 milions de persones respecte a l’edició de l’any passat, que al seu torn també havia perdut 8 milions de seguidors en relació amb les dues edicions anteriors, que havien arribat als 111 milions d’espectadors.

El fet que l’enfrontament no fos especialment vistós, i que el resultat final (13 a 3) fos el més baix de la història, ajuda a explicar aquesta pèrdua d’interès de l’audiència. Amb tot, s’estima que la CBS, que va emetre el partit, va ingressar 382 milions de dòlars en publicitat (5,2 milions per cada espot de 30 segons), la tercera xifra més alta de la història.