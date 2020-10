'The mandalorian' torna a cavalcar per la galàxia

Quan Disney+ va saltar a l'arena de l' streaming ho va fer amb The mandalorian com a gran reclam i no es va equivocar. La sèrie, un nou producte basat en l'univers de La guerra de les galàxies, és, amb diferència, la producció de la plataforma que ha transcendit més entre el gran públic. Amb ja més de 60 milions de subscriptors a tot el món, Disney+ estrena aquest divendres la segona temporada d'aquest western galàctic que segueix les aventures d'un caça-recompenses sense cara –sempre porta casc– i de Baby Yoda, l'autèntica estrella de la sèrie.

Amb un univers tan extens i amb tantes produccions associades –des de les pel·lícules originals fins a sèries d'animació–, The mandalorian corria el risc de deixar indiferents els seguidors de la saga, però finalment no ha sigut així. La ficció no només ha convençut els fans sinó també la crítica i el sector: la primera temporada va aconseguir la nominació a l'Emmy a la millor sèrie dramàtica i va arrasar en les categories tècniques.

'Joc de trons', el mirall

Per a la segona temporada, Jon Favreau, creador de la sèrie i de blockbusters com Iron Man, promet més i millor seguint l'estela de l'últim gran fenomen seriòfil, Joc de trons. "A mesura que anem introduint nous personatges, tenim l'oportunitat de seguir diferents trames", explica Favreau a la revista Entertainment Weekly. "La gent estava fascinada per Joc de trons i per com evolucionava a mesura que els personatges entraven en noves trames. Per a mi, com a espectador, era molt atraient", recorda el creador. Més enllà de l'evolució dels personatges, The mandalorian i Joc de trons tenen una altra cosa en comú: un pressupost milionari. La primera entrega de la sèrie galàctica va tenir un cost aproximat de 100 milions de dòlars, l'última temporada de Joc de trons tenia un pressupost de 90 milions de dòlars (15 milions cada un dels sis capítols).

Com ja va fer amb la primera temporada, Disney+ alliberarà els vuit episodis de la segona entrega setmana a setmana, un model d'emissió que xoca directament amb el que promociona Netflix. La trama, com ja va passar amb els primers capítols, està envoltada de secretisme. Sí que se sap, però, el nom d'alguns dels actors que s'incorporen a la sèrie, com ara Rosario Dawson, que serà Ahsoka Tano, un personatge provinent de la sèrie d'animació Star Wars:The clone wars.

Qui continua a la sèrie, encara que se li vegi poc la cara, és Pedro Pascal, l'actor que s'amaga sota el casc del Mando i que es va fer famós pel paper de príncep Oberyn a Joc de trons. En el viatge que emprèn, el caça-recompenses haurà de fer front a nous obstacles que posaran en perill la seva lleialtat cap a Baby Yoda, amb qui té una relació gairebé paternofilial. "En aquesta experiència ell és, bàsicament, un passatger: no sap què passarà ni quina és la millor manera de protegir la criatura. No sabem quan temps ho farà", explica Pascal.

Una prova del rèdits que obté Disney+ amb The mandalorian són els plans de la plataforma per fer-ne diferents spin-offs. Bob Iger, president de Disney, ho va avançar al febrer després de presentar els resultats trimestrals de la companyia. Llavors va explicar que Disney estava explorant "la possibilitat d'introduir nous personatges [a The mandalorian] i, posteriorment, que aquests personatges tinguin les seves pròpies sèries". Tot i que Disney encara no ho ha confirmat, sembla que hi ha en marxa fins a tres sèries derivades de The mandalorian. Hi ha galàxia per estona.