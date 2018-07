Tomás Fernando Flores es descarta com a administrador únic de RTVE

260x366 Tomás Fernando Flores / EFE Tomás Fernando Flores / EFE

El director de Radio 3, Tomás Fernando Flores, ha rebutjat ser l'administrador únic que gestioni Radiotelevisió Espanyola de manera transitòria fins al nomenament d'un nou president i un nou consell d'administració mitjançant un concurs públic. Després de la votació fallida de dilluns al Congrés, que va impedir que es nomenés un consell interí seguint el mecanisme fixat pel decret llei que havia aprovat el govern espanyol, Flores, que s'havia de convertir en president si aquesta via hagués fructificat, va comunicar a l'executiu que no comptés amb ell per proposar-lo com a administrador únic. El govern, doncs, haurà de buscar un nom alternatiu, que després haurà de ser validat al Congrés i que, per tant, haurà de rebre el vistiplau de Podem, ERC, el PDECat i el PNB, a banda del PSOE.

De fet, el periodista ja havia aconseguit el suport d'aquests partits el 4 de juliol, quan el Congrés el va escollir com a conseller, un nomenament que ha quedat en no-res després que la cambra baixa fos incapaç de completar l'elecció de tots els membres del consell, ja que automàticament el procediment ha decaigut. Ara bé, la seva candidatura com a administrador únic no hauria tirat endavant, ja que Podem no tenia intenció de votar-lo, segons han assegurat fonts d'aquest partit.