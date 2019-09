‘Toy boy’, sexe i crim a Marbella

Sexe, corrupció, lluita pel poder i un assassinat sense resoldre. És el còctel que proposa a partir d’avui Antena 3 amb l’estrena de la sèrie Toy boy, un thriller amb una forta càrrega eròtica protagonitzat per un stripper acusat d’haver matat el marit de la seva amant, una poderosa empresària de la Costa del Sol. Aquesta producció va ser l’escollida per inaugurar, el 8 de setembre, el nou Atresplayer Premium, la versió de pagament del portal de vídeos online d’Atresmedia, que des de llavors n’ofereix un nou episodi cada diumenge. Aquesta nit, a les 22.40 h, arribarà l’estrena en obert a través d’Antena 3.

La sèrie adopta com a títol una expressió col·loquial per referir-se a un noi jove que manté una relació de caràcter eminentment sexual amb una dona madura. I això defineix a la perfecció el protagonista de la sèrie, l’Hugo, que es guanya la vida fent de stripper a l’Inferno, un club nocturn de Marbella. Va ser allà, sobre l’escenari, on el va conèixer Macarena Medina, l’hereva d’una família rica i poderosa, presidenta de l’empresa MedinaCon i mare de família. Des d’aquell dia van ser amants, una relació que es va acabar en el moment que l’Hugo es va despertar dalt d’un vaixell al costat del cadàver carbonitzat de Phillip Norman, el marit de la Macarena. L’ stripper va ser condemnat a quinze anys de presó per aquell assassinat, però el judici va estar carregat d’irregularitats i, set anys més tard, una advocada jove i ambiciosa, Triana Marín, aconseguirà reobrir el cas. Davant els dubtes sobre la seva culpabilitat, l’Hugo obtindrà la llibertat condicional.

Un cop al carrer, el noi recupera la feina com a stripper, però el seu gran objectiu serà ajudar la Triana a provar la seva innocència i a esbrinar qui va ser el responsable del crim. Però no ho tindrà fàcil: la Macarena tem que, si es remou gaire el passat, pugui acabar esclatant un escàndol que malmeti la seva imatge pública. Per evitar-ho, està disposada a invertir tants diners com calgui i a moure tots els fils al seu abast, dins i fora de la legalitat, per impedir que l’Hugo se surti amb la seva i aconseguir que torni a la presó.

Protagonista novell

El personatge central de la sèrie l’interpreta Jesús Mosquera, que amb aquest paper debuta en el món de la interpretació. Fins fa nou mesos era futbolista de l’Antequera Club de Fútbol, que juga a la Tercera Divisió i al qual va arribar després d’haver passat pel filial del Betis i el del Màlaga, entre altres equips. De fet, ni tan sols s’havia plantejat convertir-se en actor: les responsables de càsting de la sèrie el van localitzar en un gimnàs i, en un primer moment, van oferir-li un personatge secundari, però més tard van considerar que tenia el perfil idoni per encarnar l’Hugo. Acceptar el paper el va obligar a sotmetre’s a un procés de preparació a contrarellotge: durant els últims vuit mesos ha rebut classes intensives d’interpretació i de ball, i s’ha passat hores al gimnàs per aconseguir guanyar bíceps i pectorals, un requisit imprescindible per fer de stripper.

Per al paper de l’advocada, l’equip de la sèrie ha escollit una actriu amb una trajectòria encara molt curta però que, a diferència de Mosquera, ja és ben popular entre el públic seriòfil. Es tracta de María Pedraza, que es va donar a conèixer a La casa de papel (un dels últims grans èxits de ficció d’Antena 3) i que posteriorment seria fitxada per Netflix per a la segona temporada d’ Élite. El personatge de la Macarena ha recaigut en Cristina Castaño, que després d’haver abandonat La que se avecina afronta el seu segon paper en una sèrie d’Atresmedia, ja que l’any passat va formar part de l’equip de Cuerpo de élite.

Dos matriarcats

En realitat, el cas de l’Hugo és només la punta de l’iceberg d’una eterna lluita de poder entre dues famílies molt poderoses: els Medina, liderats per la Macarena, i els Rojas, encapçalats per l’aparentment afable Doña Benigna (Adelfa Calvo). Totes dues nissagues estan enfrontades des de fa anys, i ara rivalitzen per adjudicar-se les obres del nou port de Màlaga. L’stripper ho ignora, però s’ha convertit en un peó d’aquesta batalla: si ha sortit de la presó és només perquè Doña Benigna ha considerat que això podria debilitar la seva arxienemiga i ha contractat el millor bufet d’advocats de la ciutat perquè aconseguissin reobrir el seu cas. Però els Medina també tenen un as a la màniga: un inspector de policia corrupte (Pedro Casablanc) disposat a ajudar la família en tot el que li faci falta. A canvi, esclar, d’uns suculents honoraris.

María Pujalte, Álex Gadea, Juanjo Almeida i Miriam Díaz-Aroca encarnen alguns dels altres personatges implicats en aquesta guerra.