'Transparent' s'acomiadarà amb un capítol musical

'Transparent', una de les sèries de referència d'Amazon, enfila la seva cinquena i última temporada i la seva creadora, Jill Soloway, la vol tancar d'una manera especial: serà amb un capítol musical de dues hores. Segons ha explicat Soloway al 'New York Times' el projecte musical serà com "'Jesucrist Superstar barrejat amb 'La La Land' i la sèrie 'Flight of The Conchords' amb tocs jueus". "Una mica 'Yentl'", remata la creadora sobre les referències del capítol.

Al mes de maig Amazon va anunciar que 'Transparent' acabaria amb l'emissió de la cinquena temporada de la sèrie. La notícia arribava després que es fes públic que el seu protagonista, Jeffrey Tambor, no apareixeria més a la ficció arran de les acusacions d'assetjament sexual per part de la seva exagent i una companya de repartiment, l'actriu Trace Lysette. De fet, la pèrdua del personatge principal ha obligat a repensar la trama i els guions de l'última temporada.

Una de les impulsores del capítol musical és Faith Soloway, cantant de folk-rock i germana de la creadora de la sèrie. La músic, que també és guionista de 'Transparent', va crear un espectacle efímer en què es plantejava com seria la sèrie si fos un musical. Titulat 'Faith Soloway & Friends: should 'Transparent' become a musical?', se centrava en les neurosis de la mare de la família Pfefferman, la Shelly, interpretada a la sèrie per Judith Light.

Els capítols musicals són una tradició de les sèries nord-americanes i ficcions com 'Buffy, la cazavampiros', 'Anatomía de Grey' o 'Riverdale' han emès episodis seguint les pautes del gènere. En el cas de 'Transparent' la música ha jugat un paper clau en algunes temporades: la tercera entrega acabava amb el personatge de Judith Light fent una versió catàrtica de 'Hand in my pocket', d'Alanis Morisette, i durant la quarta, en la qual la família viatjava a Israel, el musical 'Jesucrist Superstar' servia com a fil conductor.