Tres grans cadenes dels EUA interrompen el discurs de Trump per falsedats

Les tres grans cadenes de televisió nord-americanes ABC, CBS i NBC van tallar ahir la retransmissió del discurs del president Donald Trump a la Casa Blanca al·legant que estava donant informació falsa sobre la validesa i la integritat de les eleccions. Trump va aparèixer al vespre i va llançar un missatge contundent: "Si comptem els vots legals, guanyem fàcilment. Si comptem els il·legals, ens estan provant de robar", va dir el president. El seu discurs va reunir una de les audiències més elevades de la història de la televisió, però els presentadors van interrompre'l al cap d'uns minuts per corregir algunes falsedats.

"Hem d'interrompre aquí el discurs perquè el president ha fet una sèrie de falses afirmacions, incloent-hi el fet que hi ha hagut frau electoral. No hi ha cap prova d'aquestes afirmacions", va dir el presentador de l'NBC, Lester Holt. La corresponsal de la CBS Nancy Cordes va dedicar prop de 90 segons a analitzar les afirmacions de Trump durant la conferència.

"Aquí estem, altra vegada, en la posició incòmoda de no només interrompre el president dels Estats Units, sinó també de corregir-lo", va dir el presentador de la MSNBC. "No hi ha vots il·legals, que en tinguem constància, i tampoc tenim proves a hores d'ara d'una victòria clara de Trump", va afegir. També va interrompre l'emissió la cadena Univisión. El presentador Jorge Ramos va explicar que "part del que ha dit Trump són mentides" i va reiterar que "no ha mostrat cap tipus d'evidència sobre els vots il·legals que diu que impedeixen la seva victòria".

MSNBC immediately cuts off Trump when he moves to undermine the integrity of US election system.



"Here we are again in the unusual position of not only interrupting the President of the United States but correcting the President of the United States..." pic.twitter.com/IwVshBmosK