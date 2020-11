La Comissió Europea nega que el nou pla contra la desinformació ataqui la llibertat de premsa

La Comissió Europea ha assenyalat aquest dilluns que "no té cap motiu per creure" que el nou pla contra la desinformació del govern espanyol no respecti "la legalitat i la llibertat d'expressió i de premsa". Segons recull l'agència Efe, el portaveu comunitari Johannes Bahrke ha afirmat que la lluita contra la desinformació és important, ja que ha augmentat en les circumstàncies actuals de pandèmia. "Hi ha hagut un augment dramàtic d'informació falsa i enganyosa", ha dit Bahrke, que ha afegit que l'objectiu del pla proposat és "assegurar la participació espanyola" en aquesta lluita en l'àmbit europeu.

La Comissió Europea considera que el pla "proporciona les eines i els agents necessaris" per garantir la contribució de l'estat espanyol "en les diferents mesures creades el 2018 a través del pla europeu contra la desinformació". El portaveu comunitari també ha subratllat que amb aquest nou mecanisme es reforcen "les respostes conjuntes i coordinades" des d'Espanya.

El nou pla, aprovat dijous de la setmana passada, preveu la possibilitat de demanar la col·laboració dels mitjans de comunicació quan es consideri necessari o important per perseguir la "difusió deliberada, a gran escala i sistemàtica, de la desinformació amb la finalitat d'influir la societat amb fins interessats i espuris". Segons el govern espanyol, el pla neix amb la intenció de donar resposta als requeriments de la Unió Europea. El PP i Ciutadans han anunciat que denunciaran el pla a Europa perquè consideren que l'executiu de Sánchez s'atribueix la potestat de decidir què és informació falsa. També diuen que aquest pla és un intent de controlar els mitjans de comunicació.