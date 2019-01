Les campanades de TV3 obtenen un 43% de 'share' a mitjanit

Les campanades de TV3, aquest any conduïdes per Helena Garcia Melero i Marc Ribas, es van imposar com l'opció preferida dels catalans per seguir el canvi d'any. El minut que marca les 24.00 hores va ser seguit per 1.283.000 espectadors i va obtenir una quota de pantalla del 43%, mentre que la retransmissió general, que va començar a les 23.45 hores, va aconseguir un 39% de 'share' i 1.105.000 milions d'espectadors. Amb aquestes dades, les campanades de TV3 pugen 2,9 punts respecte a l'any passat (en el minut d'or) i les converteixen en l'espai més vist de l'últim dia del 2018.

A molta distància de TV3 trobem La 1. La retransmissió de la televisió pública espanyola, amb Anne Igartiburu i Roberto Leal, va ser la segona opció més seguida a Catalunya amb 528.000 espectadors, on va marcar un 19,4% de quota. En canvi, en el conjunt de l'Estat La 1 domina amb contundència: a les 12 de la nit més de 7 milions de persones tenien sintonitzada la televisió pública (l'equivalent a un 40,8% de 'share'). Tot i continuar sent la primera opció, ha patit un descens de 4 punts respecte a l'any anterior.

Pel que fa a les privades, Antena 3 guanya posicions i és la tercera opció més seguida. La retransmissió, que té entre els seus principals reclams el vestit que llueix Cristina Pedroche, va ser seguida per 486.000 espectadors i va obtenir un 17,4%. En el conjunt de l'Estat, es posiciona com la segona opció amb 4.148.000 espectadors i un 23,7% de 'share' al pic de la mitjanit. Les dades suposen una millora d'1,9 punts respecte al 2017.