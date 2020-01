260x366 El diari que defensava el Brexit des del 1929 El diari que defensava el Brexit des del 1929

Diversos diaris britànics s'acomiaden avui d'Europa, alguns amb preocupació, d'altres ben eufòrics. D'entre els primers, el Guardian fa la portada més al·legòrica. "Petita illa", diu el titular. I la fotografia mostra una platja deserta –el trencacolls d'un penya-segat blanquíssim al fons– i un precari castell de sorra mig destruït sobre el qual hi ha una bandera britànica. La portada és quasi monogràfica. Només un altre article ha aconseguit fer-s'hi un lloc: la crida a la crítica de la pel·lícula El faro. Tenint en compte que va sobre dos personatges que viuen unes setmanes al far d'una illa inclement i cauen en la follia més autodestructiva per culpa de l'aïllament, les cinc estrelles atorgades i l'honor de primera pàgina no semblen pas innocents.

Qui està més content és el Daily Express, que –després d'una vergonyosa campanya racista– titula "Sí, ho hem aconseguit!" Perquè el diari considera que la victòria és seva. Fins al punt que regalen un pòster on es veu el croat que guarneix la capçalera des de l'any 1929 atribuint-se el mèrit d'haver rescatat la gloriosa Britannia d'aquesta Europa pèrfida. Quan Lord Beaverbrook va comprar el diari, el 1916, l'únic símbol present al costat del nom Daily Express era un escut. Tretze anys més tard, va impulsar una campanya en favor del lliure comerç dins de l'Imperi Britànic. La iniciativa va fracassar –després del Crac del 29, la gent estava més preocupada per l'atur que pel lliure comerç– però la voluntat de no sotmetre el Regne Unit a cap influència estrangera va quedar inscrita en l'ADN del diari. Va ser pro Brexit ja abans del Brexit o de la mateixa UE. I, finalment, aquell petit croat vermell, daga sobre creu vermella en el seu escut, s'ha pres la revenja nous dècades després.