El dilema dels mitjans amb Donald Trump

Un dels principals reptes del periodisme actualment, com ja se sap, és fer front a les fake news. Però què passa quan les fake news surten directament del president de la principal democràcia del món? Aquest és el dilema que han afrontat els últims anys els principals mitjans nord-americans amb Donald Trump, i en concret s'hi han tornat a trobar aquesta matinada amb el discurs d'acceptació de la candidatura republicana. Trump diu coses concretes que són mentida. Per exemple, diu que els Estats Units tenen la taxa de mortalitat per covid "més baixa entre els països desenvolupats". Si anem a les xifres veiem que els EUA tenen una mortalitat de 55 persones per cada 100.000 habitants, mentre que Alemanya només la té d'11. També diu que Joe Biden "defensa els avortaments, fins i tot en el moment del naixement", cosa que és falsa. O l'acusa de voler reduir els fons per a la policia, cosa que no ha dit.

El periodista està obligat, si no vol ser còmplice de Trump, a contrastar aquestes informacions. Com a resultat, de forma indefectible, el mitjà sembla posicionar-se en contra del candidat republicà, cosa que al seu torn és aprofitat per Trump per fer victimisme i dir als seus seguidors: "¿Veieu com tots els mitjans de l'establishment van en contra meu?" De fet, la crítica contra els mitjans forma part de l'estratègia política del nou populisme. En tots els seus discursos, Trump acusa els mitjans de mentir i crida els seus seguidors a no fer-ne cas. I cal dir que ho ha aconseguit. Hi ha una part gens menyspreable de la societat nord-americana que està convençuda que el New York Times, el Washington Post o la CNN menteixen cada dia sobre el president. D'aquesta manera, Trump blinda el seu electorat contra el virus més perillós per als seus interessos: el periodisme.