La dreta i la ultradreta s'aprofiten del crim del petit Gabriel

260x366 portada razon 12/3/18 portada razon 12/3/18

1. ‘La Razón’ no podia esperar a seguir fent política en favor de la presó permanent revisable, que el PP té encallada en no obtenir el suport de l’oposició. Hi dediquen un editorial que és, a més, una autojustificació: “Sempre serà en calent”, titulen. Quina barra.

2. Les fonts policials tenen sovint un problema: no obeeixen a la voluntat de tenir la població correctament informada. Alguns dels seus missatges tenen interessos espuris, com hem vist sovint a Catalunya, amb assumptes que es filtraven amb una evident intencionalitat política, sempre en el moment oportú. En altres ocasions, senzillament es tracta de protegir una investigació en curs. Sospito que és això últim el que explica que, aquest dilluns, ‘El País’ digui: “Els agents creuen que la detinguda per la mort del Gabriel va actuar sola”. En canvi, en sentit completament oposat, ‘El Mundo’ titula: “La Guàrdia Civil sospita que l’assassina del Gabriel no va actuar sola”. Una hipòtesi plausible és que, si hi ha algú més que sigui responsable de la mort del petit, la policia prefereixi que aquesta persona cregui que s’ha donat el cas per resolt.

3. S’explica de la detinguda que va ser investigada per la mort de la seva filla de quatre anys, que va caure per una finestra. Si la investigació aleshores va concloure que s’havia tractat d’un accident, ¿és just recordar aquest antecedent? ¿No estén immediatament l’ombra de la sospita que també va matar aquell infant, sense saber amb profunditat quines van ser les circumstàncies del succés?

4. Titular d’'Alerta Digital': “Crim racista a Almeria: detinguda la parella dominicana del pare de Gabriel Cruz”. La ultradreta segueix campant. Què hi pinta aquí, la nacionalitat? I la motivació racista? La policia treballa amb la gelosia o els motius econòmics com a mòbils del crim.