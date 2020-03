‘Les de l’hoquei’ es fan grans

Ales jugadores del Minerva els espera una temporada dura, en què el seu objectiu ja no serà salvar l’equip, sinó salvar-se elles mateixes com a membres de l’equip. “La competència serà més forta, i s’hauran de fer valer. Les noies ja no lluitaran per uns ideals: lluiten per sobreviure, per afrontar les coses que es van trobant a la vida”, explica Marta Pahissa, codirectora, juntament amb Kiko Ruiz Claverol, de la segona temporada de Les de l’hoquei, que TV3 estrena avui a les 22.30 h.

Segons Pahissa, els nous capítols presenten trames “més adultes”. “Les protagonistes han crescut i han d’afrontar les coses complexes de quan et fas gran”, afegeix la directora argumental, Marta Grau, que assegura que les situacions que es plantegen “porten els personatges al límit”. Segons ella, la temporada tractarà temes com les relacions de poder, la competitivitat extrema, l’addicció al joc o el dilema ètic entre “salvar-se un mateix o dir la veritat”. I també hi jugarà un paper important el sexe, que guanya pes en les trames. “És un sexe desinhibit, com el vivim les dones avui en dia”, diu Grau. “El sexe forma part de la sèrie igual que forma part la vida, perquè és una sèrie que parla de la vida, de les relacions, i el sexe n’és una part”, afegeix el productor executiu de Brutal Media, Raimon Masllorens.

Tot plegat té l’objectiu d’eixamplar el perfil de públic de la sèrie, que l’any passat va funcionar molt bé entre els espectadors joves (va aconseguir un 22,1% de quota de pantalla entre la població de 13 a 24 anys, un col·lectiu especialment cobejat per TV3, que sol tenir dificultats per arribar-hi), però en canvi va punxar en altres franges d’edat (en conjunt, es va quedar en un 11,4% de share mitjà). “La primera temporada estava molt enfocada al món adolescent. Ara hem fet un salt, les protagonistes han crescut i ens dirigim a un públic més ampli. Els adolescents han de ser-hi, però obrim el ventall a audiències més adultes: volem tenir amb nosaltres el públic més fidel de TV3”, assegura el cap de ficció de la televisió pública, Oriol Sala-Patau.

En tot cas, Les de l’hoquei manté el segell de sèrie “femenina i feminista”, però ho fa, com destaca Marta Grau, sense plantejar-ho com un element de conflicte, sinó des de “la mirada i la manera de narrar”: no només són dones les que suporten el pes principal de la trama, sinó totes les components de l’equip de guionistes. “La mirada femenina és una de les parts que més em satisfan de la sèrie, no només perquè es parla de dones, sinó perquè en parlen les dones”, remarca Masllorens.

Tres incorporacions

Alguns dels conflictes que faran avançar aquests nous episodis ja s’havien apuntat a la primera temporada, com el judici de l’Anna (Iria del Río) o l’embaràs de la Terrats (Nora Navas). Però, a més, l’amistat entre les jugadores de l’equip femení del Minerva s’esquerdarà. “Deixem enrere l’esperit d’estar juntes-diu Dèlia Brufau, que interpreta l’Emma-. Sorgiran molts conflictes interns, moltes mentides dins l’equip. Les noies viuran situacions bastant extremes, les veurem patir bastant, i serà fàcil empatitzar amb elles”.

Un important focus de tensions serà l’arribada de la Janina, la nova estrella de l’equip, que des del primer moment deixa clar que no ha vingut a passar desapercebuda. “En aquesta temporada els personatges lluiten per sobreviure, i la Janina té una manera de sobreviure molt peculiar i elegant”, diu l’actriu que la interpreta, Laia Fontan. Segons ella, és una persona “molt ambiciosa, molt intel·ligent, que sap quines armes té i com fer-les servir”. “És una dona molt empoderada”, conclou.

A banda de la Janina, la segona temporada incorpora dos personatges principals més. Un és el Ricard (David Solans), un nou jugador de l’equip masculí amb una “mentalitat obsessiva, insana cap a l’esport” i que tindrà una relació sentimental amb una de les protagonistes. L’altre és el Toni (David Selvas), el pare de la Raquel, un productor musical que descobrirà el potencial de l’Emma com a cantant de trap i intentarà fer-la triomfar en aquest món. Masllorens, però, avança que la seva relació “professional” desembocarà “en altres coses”.

La segona temporada de Les de l’hoquei té 13 capítols i, a diferència de la primera, té un final tancat, tot i que TV3 no descarta que pugui continuar.