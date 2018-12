La irresponsabilitat de la caverna amb la profecia de la violència

260x366 "Els radicals organitzen comandos per assaltar Barcelona", a la portada de l''Abc' "Els radicals organitzen comandos per assaltar Barcelona", a la portada de l''Abc'

Se’n diu 'profecia autocomplerta' i els sospitosos habituals l’estan fomentant amb la possible violència que es produeixi el 21-D, amb motiu del consell de ministres que Sánchez vol que se celebri curiosament en el pitjor enclavament possible de la ciutat: al costat del Born, amb la càrrega simbòlica que comporta, i en un indret de difícil gestió policial. A partir d’aquí, la caverna es frega les mans: “Un 'exèrcit' de 6.000 CDR recluta la guerrilla del 21-D”, titula en portada ‘La Razón’, adoptant completament el llenguatge de la guerra. En una línia bèl·lica similar, l’‘Abc’ opta per “Els radicals organitzen comandos per assaltar Barcelona”. Parlar tothora de la violència, sobretot quan els emissors són diaris com aquests, no és un vacuna, sinó un estimulant: posen al centre del relat una destrucció a dia d’avui inexistent amb la secreta confiança que al final sigui aquesta la lògica amb la qual es desenvolupin els fets. S’exclamen de la via eslovena per imposar la seva agenda sèrbia, per entendre’ns i salvant les distàncies.

Només cal veure com ‘El País’ intenta moderar l’assumpte: “Més de 9.000 agents protegiran el consell de ministres a Barcelona”. La gràcia subtil del titular és que en el recompte hi suma Mossos, Policia Nacional i Guàrdia Civil, una addició impensable fa un any. Tot va bé, ve a dir. Però la por hi és, esclar. I per això els diaris catalans opten per titulars com “ERC i JxCAT rebutgen les protestes «amb la cara tapada»” (La Vanguardia) o “Govern i entitats busquen una mobilització cívica” (ARA). El pacifisme que ha caracteritzat la causa independentista no ha estat suficient per coronar el procés, però en segueix sent el principal capital (i factor aglutinador intern). Normal que des de Madrid es vulgui trencar això.