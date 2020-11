Una sàtira fa mofa dels polítics europeus (procés independentista inclòs)

Enmig d'una comissió parlamentària, un diputat demana la paraula. "L'avi Siset em parlava, de bon matí al portal", recita, mentre la resta de polítics es miren entre ells estupefactes. "El membre del partit independentista català està tornant a parlar català, una llengua no oficial de la Unió Europea", descriu enfadat el traductor de la sala, mentre un altre traductor l'interromp i explica que "la minoria catalana està oprimida". La intervenció acaba amb l'un i l'altre tirant-se els plats pel cap mentre els eurodiputats els observen sense moure un dit. És una de les escenes de la hilarant Parliament, que s'estrena aquest dimarts a Filmin. La sèrie és una coproducció entre Bèlgica, França i Alemanya i retrata de manera satírica el que passa entre bastidors al Parlament Europeu. Ho fa a través del Samy (Xavier Lacaille), un jove que entra a treballar com a assessor d'un eurodiputat francès (Philippe Duquesne) just després de la victòria del Brexit.

Amb certes semblances amb sèries com Veep i Sí, ministre, Parliament recorre els passadissos de la seu europea per fer emergir les situacions més surrealistes i divertides. Un laberint de tràmits administratius, les batalles internes entre eurodiputats i els estratagemes d'alguns personatges per escaquejar-se de la feina configuren les diferents trames de la ficció, que apunta a l'actualitat i toca qüestions com l'auge de l'extrema dreta als països nòrdics, les conseqüències del Brexit al Regne Unit i les reclamacions dels pescadors al Mediterrani. Entre el repartiment de la sèrie –que consta de 10 episodis de 30 minuts– també hi ha una assessora britànica (Liz Kingsman), un alemany (Lucas Englander), un buròcrata euroescèptic (William Nadylam) i una ajudant (Carole Weyers) d'un partit d'extrema dreta que es fa anomenar Demòcrates Suecs.