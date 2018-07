Com posar una mica d’ordre a la televisió a la carta

Males notícies per als seriòfils no abonats al servei de televisió de cap operadora. Netflix s’ha proposat incrementar els seus ingressos per usuari i ha estrenat al mercat espanyol una nova tarifa anomenada Ultra, que costa tres euros més que l’actual tarifa més completa, la Premium, i que permet veure contingut amb resolució 4K i en un màxim de quatre pantalles simultànies. L’empresa encara no ha aclarit quines seran les prestacions definitives de Netflix Ultra perquè està en període de proves, però sembla que serà l’única modalitat a l’altura dels televisors més avançats, compatibles amb so multicanal i vídeo HDR.

Un nou maldecap, doncs, a l’hora de triar la nostra dieta audiovisual de pagament. A més dels canvis en les plataformes existents, en segueixen arribant de noves. La més recent, Filmstruck, del grup Turner/Time Warner, que s’adreça al mateix segment d’espectadors cinèfils que fins ara la catalana Filmin atenia en solitari.

La millor manera que he trobat per orientar-me enmig d’aquesta allau de pel·lícules i episodis de sèries és Tviso. Aquesta guia de programació exhaustiva, mantinguda des de Sant Cugat pels creadors de Series.ly (i de PatataBrava.com) agrega en un cercador únic els catàlegs de programació de totes les plataformes de TV a la carta i dona preferència a les que pagues mensualment; també et recorda quins episodis tens pendents de veure. Fins ara era només una aplicació mòbil, però fa uns mesos que també té forma de hardware: un petit descodificador que costa 119 euros i accedeix als reproductors web de tots els canals oberts i de pagament sense haver de passar per les aplicacions de cadascun. Diuen que aviat permetrà també llogar directament pel·lícules als videoclubs de la xarxa. L’aparell té alguna limitació: en ser web, el visionat no és sempre tan fluid com el de les aplicacions específiques, i només ofereix so en estèreo. Però si no teniu un televisor de la gamma més alta us servirà per fer-lo intel·ligent per un preu molt raonable.