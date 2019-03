La protesta contra Vox era antifeixista (i ho saben)

L’'Abc' retrata en portada un home que branda un puny per agredir un altre home. El brandador va amb passamuntanyes i és difícil adscriure’l a cap facció pel complement que du. Se sap que els Mossos han detingut sis persones i la Urbana una setena, però no consta que n’hagin fet cap vinculació ideològica (ni que l’home de la foto sigui un dels arrestats). I una dada de context no menor: l’acte de protesta contrari a la desfilada de Vox no es declarava independentista, sinó antifeixista. Tanmateix, el diari es tira a la piscina i sobre aquesta fotografia hi recolza el titular “La «pacífica» Catalunya independentista”. Fins i tot si l’agressor anés amb l’estelada tatuada fins a les aixelles seria censurable que el rotatiu tirés d’hipèrbole per considerar que l’interfecte representa tot l’independentisme. De fet, la crònica d’'El País' és molt més cauta i parla de “manifestants autodenominats antifeixistes”. Consigna que Arran era una de les convocants, però admet que al costat de les “estelades” hi havia també “banderes espanyoles republicanes” i d’altres “amb l’emblema antifeixista”. Al llarg del redactat, parla un cop i un altre de “grups d’esquerra”. En el cas d’'El Mundo', la fotografia és la mateixa que a l’'Abc', però el titular és “Assetjament a Vox a Barcelona”. I 'La Razón' no porta foto, però titula “Assetjament dels CDR a simpatitzants de Vox a Barcelona”, aprofitant que alguns Comitès donaven suport a la manifestació antifeixista convocada per diverses entitats.

Significativament, cap diari català reservava lloc de portada a aquests incidents. Ni tan sols els manifestament contraris a l’independentisme. És una nova prova de com el que aquí es considera residual i anecdòtic a Madrid és venut com la tònica general i quotidiana.