El reciclatge seriòfil ressuscita ‘Sensación de vivir’

Des de fa anys la televisió nord-americana viu una curiosa dicotomia: per una banda, es proclama que s’està vivint un dels millors moments per a ficcions innovadores, i per l’altra, les cadenes no deixen recórrer a la paperera del reciclatge per recuperar títols mítics de la història catòdica. D’aquesta última tendència n’hi ha molts exemples, però l’anunci de l’imminent retorn de 'Sensación de vivir' (emesa a TV3 amb el títol 'Beverly Hills, 90210'), amb tot el seu repartiment original, ha causat rebombori entre els fans. La sèrie adolescent per antonomàsia dels anys 90 es va deixar d’emetre l’any 2000, després de 10 temporades en antena, i actualment la majoria dels seus actors voregen la cinquantena. El pas dels anys, però, sembla que no és cap problema perquè la sèrie torni: Tori Spelling, que interpretava el personatge de Donna Martin i a la vida real era filla del productor de la ficció, ha confirmat que el retorn és un fet i que la majoria dels actors s’han compromès a aparèixer-hi.

En la versió original, la sèrie se centrava en els bessons Brenda i Brandon Walsh, interpretats per Shannen Doherty i Jason Prestley, que es mudaven amb la seva família de Minnesota a Beverly Hills. Al nou institut coneixien la resta de personatges –la Donna, la Kelly (Jennie Garth), l’Steve (Ian Ziering) i el Dylan (Luke Perry)–, la majoria procedents de famílies sense problemes econòmics però sí afectius. Com en tota bona telenovel·la adolescent, els actors eren molt més grans que els seus personatges (Gabrielle Carteris tenia 29 anys quan va aconseguir el paper de l’Andrea, de 16) i les trames es basaven en l’acumulació de tragèdies –violacions, embarassos adolescents, violència masclista i intents de suïcidi, entre altres coses.

Un retorn autoparòdic

Segons ha explicat Spelling al programa 'Today' de la NBC, els espectadors no han d’esperar un calc de la sèrie original destinat a alimentar la nostàlgia. “Tot el càsting original estarà junt ,però interpretarem una versió exagerada de nosaltres mateixos”, ha assegurat l’actriu, que ha afegit que s’ha d’agafar com a referència la sèrie 'Curb your enthusiam', en què el productor i guionista Larry David (cocreador de 'Seinfeld') interpreta una paròdia d’ell mateix. “Els espectadors hauran d’esbrinar si es tracta de ficció o realitat, hi intercalarem imatges de nosaltres filmant un suposat 'reboot'”, ha rematat l’actriu. Per tant, els espectadors que esperin recuperar les aventures dels personatges que forraven les carpetes dels adolescents dels noranta ja se’n poden oblidar: la proposta estarà més a prop de l’autoparòdia que de la telenovel·la seriosa.

Pel que fa al repartiment, Spelling assegura que hi seran tots, però que Luke Perry hi apareixerà menys que la resta a causa dels seus compromisos amb la sèrie 'Riverdale'. Però el 'tots' de Spelling no inclou, de moment, Shannen Doherty, la polèmica actriu que va ser acomiadada de la sèrie després de la quarta temporada. La tendència a arribar tard als rodatges i la mala relació que tenia amb alguns dels seus companys van fer que el productor de la sèrie, Aaron Spelling, la convidés a marxar. Per suplir la Brenda, es va contractar Tiffani-Amber Thiesen, que ja era un ídol adolescent gràcies a la Kelly Kapowski de 'Salvados por la campana' (1989-1993).

No és la primera vegada que la televisió intenta reciclar aquesta sèrie creada per Darren Starr. L’any 2008 la cadena The CW va estrenar 90210 (aquí 'Sensación de vivir: la nueva generación'), un 'spin-off' que tenia com a nexe d’unió amb la sèrie original el personatge de la Kelly, que treballava com a consellera a l’institut on estudiaven tots els personatges de la ficció dels 90, el West Beverly Hills High School. La sèrie, a més, va comptar amb aparicions especials de Spelling i Doherty.

'Sensación de vivir' no és l’únic cas de reciclatge catòdic. Aquesta setmana també s’ha anunciat el retorn de 'The L Word', una de les sèries pioneres en la representació de la comunitat LGTBI juntament amb 'Queer as folk'. Després d’anys de rumors, la cadena Showtime ha confirmat que estan preparant una seqüela que comptarà amb algunes de les actrius originals, com Jennifer Beals, que també exerciran de productores. Els seus personatges s’uniran a un nou grup de dones lesbianes i les trames s’adequaran als canvis que ha experimentat la comunitat LGTBI en els últims anys.

La que també es vol adaptar al moment actual és la nova versió de 'Tots cinc', que se centrarà en la vida dels germans Acosta als Estats Units després que els seus pares hagin estat deportats a Mèxic. El nou 'Tots cinc', encarregat per la cadena Freeform i dirigit per Rodrigo Garcia (fill de Gabriel García Márquez), seguirà sent un drama eminentment familiar però amb el conflicte de la immigració als Estats Units com a rerefons.

Les sèries de culte tampoc se salven del poder de la nostàlgia. La cadena CBS està treballant en el retorn de 'Doctor en Alaska', que suposarà el retorn de tots els personatges, inclòs el protagonista Joel Fleischman (Rob Morrow), que va deixar la sèrie abans que finalitzés l’any 1995.

Aquests quatre projectes –que se sumen a d'altres ja estrenats, com els retorns de 'Will & Grace' o 'Roseanne'– són una mostra de com la televisió nord-americana viu submergida en procés constant d’autofagotització que sembla que només acabarà el dia que ja s’hagin revisitat totes les sèries que van triomfar en anys pretèrits.