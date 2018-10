Pot existir 'Roseanne' sense la Roseanne? Segons la cadena ABC sí, i per això aquesta matinada estrenarà 'The Conners', l’'spin-off' de la mítica comèdia de situació, que, en realitat, és igual que la sèrie original excepte per l’absència de la seva volcànica protagonista, la matriarca dels Conners. La nova sèrie va néixer després que el maig passat el canal es veiés forçat a cancel·lar el retorn 'Roseanne', estrenat al març, arran de l’enèsima polèmica provocada per Roseanne Barr: un tuit racista que feia referència a una de les assessores de Barack Obama.

Tot i la desaparició de la protagonista, el canal confia que amb la resta de repartiment de la sèrie n'hi hagi prou per revalidar l’èxit de 'Roseanne', que amb el 'revival' l’any passat es va convertir en la millor estrena d’una comèdia en els últims tres anys. 'The Conners', que aquí es podrà veure a Neox, és el pedaç al daltabaix que suposava la fi de 'Roseanne', que deixava sense feina bona part de l’equip creatiu i tècnic. Sara Gilbert, que interpreta la filla mitjana de la família, la Darlene, s’ha erigit en la principal impulsora de la nova comèdia.

Segons els mitjans nord-americans, la pèrdua de la Roseanne no es tradueix en una falta de gràcia o interès. L’absència de la mare no es passa per alt –de fet, centra bona part de les trames–, però ara els protagonistes són els fills i el Dan (John Goodman). Segons el 'New York Magazine', la ficció sobreviu “donant l’oportunitat a les dones de la sèrie de fer un pas endavant i tenir un paper més crucial”. La fita aconseguida per 'The Conners' no és nova: altres sèries han aconseguit seguir vives tot i la pèrdua del personatge principal, un repte que aviat afrontaran també 'Transparent' i 'House of cards'.

‘Dos hombres y medio’

La mala vida de Charlie Sheen li passa factura

540x306 Sobreviure sense protagonista: les sèries més enllà de les seves estrelles / CBS Sobreviure sense protagonista: les sèries més enllà de les seves estrelles / CBS

Creada per Chuck Lorre, el rei de la comèdia de situació nord-americana, 'Dos hombres y medio' era una espècie de revisió de 'L'estranya parella': en un costat hi havia el Charlie, el germà cràpula, i a l’altre, l’Alan (Jon Cryer), el perdedor. Charlie Sheen, actor de vida errant, interpretava, òbviament, el primer. Va ser la cara visible de la comèdia durant vuit temporades, però el gener del 2011, després de la tercera entrada a rehabilitació de Sheen en 12 mesos, els productors van decidir que havia arribat el moment de prescindir d’ell i van matar el seu personatge. “Vaig acomiadar Charlie Sheen per humanitat. El que li passava no era un joc, era una addició a les drogues molt bèstia”, va explicar en el seu moment Lorre.

Ashton Kutcher va ser l’escollit per ocupar el buit de Sheen i interpretar un nou personatge, Walden Schmidt, un milionari que acabava compartint casa amb l’Alan. Després de l’acomiadament de l’estrella principal, la sèrie va aguantar quatre temporades més en antena i el seu substitut es va convertir en l’actor més ben pagat de la televisió.



‘Aída’

Carmen Machi fuig de l’ombra que la va fer famosa

540x306 Carmen Machi / T5 Carmen Machi / T5

'Aída' va ser el primer 'spin-off' d’una sèrie espanyola, 'Siete vidas', i es va convertir en un dels grans èxits de Telecinco, fins al punt que la seva protagonista, Carmen Machi, va acabar saturada del personatge que la va fer popular. L’actriu va demanar limitar les seves aparicions per, finalment, desaparèixer del tot, fet que va aconseguir durant l’emissió de la sisena temporada. A partir de la setena entrega i fins a l’última, la desena, el pes de la comèdia va recaure en la seva filla gran, la Soraya (Miren Ibarguren). Tot i que les audiències van baixar lleugerament, la comèdia va continuar sent un dels puntals de la cadena.

Machi va tornar a 'Aída' per al capítol final de la sèrie, que van veure més de quatre milions d’espectadors.

‘The office’

Quan Steve Carell va abandonar Michael Scott

540x306 Sobreviure sense protagonista: les sèries més enllà de les seves estrelles Sobreviure sense protagonista: les sèries més enllà de les seves estrelles

L’actor Steve Carell va estar set temporades al capdavant de la versió nord-americana de 'The office', on era Michael Scott. El seu contracte expirava a finals de la setena entrega i va decidir que havia arribat el moment de canviar d’aires. La sèrie, amb James Spader en el paper del nou cap de la companyia de venda de paper durant la vuitena entrega, es va mantenir durant dues temporades més en antena.

Com en el cas de Machi, Carell va tornar puntualment per al comiat definitiu de 'The office', un capítol en què també van reaparèixer altres actors que havien participat en la sèrie, com Mindy Kaling.

'Doctor en Alaska'

Les aspiracions econòmiques van acabar amb Joel Fleischman

540x306 Joel Fleischman, protagonista de 'Doctor en Alaska' Joel Fleischman, protagonista de 'Doctor en Alaska'

'Doctor en Alaska' està considerada una de les sèries de culte dels anys 90. Explicava la història de Joel Fleischman (Rob Morrow), un jove metge jueu de Nova York que acabava treballant en un poble perdut d'Alaska, Cicely. El personatge era l'epicentre d'aquesta comèdia sobre veïns estrambòtics però adorables.

La sèrie va quedar ferida de mort quan Rob Morrow va abandonar la ficció durant la meitat de la sisena, i finalment última, temporada. L'actor i els seus agents feia anys que pressionaven per millorar el seu sou. Els responsables de la sèrie, cansats de les amenaces, van reduir les seves aparicions i van introduir nous personatges, com el doctor Phil Capra (Paul Provenza), per compensar la seva absència. Un cop acabada la sèrie, la carrera de Morrow va quedar en l'oblit.



‘Spin city’

Michael J. Fox deixa la sèrie per culpa del Parkinson

540x306 Sobreviure sense protagonista: les sèries més enllà de les seves estrelles Sobreviure sense protagonista: les sèries més enllà de les seves estrelles

Després de ser una de les estrelles del cinema dels 80, Michael J. Fox va viure una segona onada de popularitat gràcies a 'Spin City', que a Espanya va ser coneguda com a 'Spin City: loca alcaldía', que li va valer un premi Emmy com a millor actor de comèdia i tres nominacions més en la mateixa categoria. A mitjans de l’any 2000, durant l’emissió de la quarta temporada, J. Fox va deixar la sèrie a causa del Parkinson, malaltia que havia anunciat que tenia un any abans.

Tot i que va fer aparicions esporàdiques durant les dues entregues següents, Charlie Sheen va entrar a la sèrie per substituir-lo. Molt abans de 'Dos hombres y medio', Sheen va guanyar el seu primer Globus d’Or gràcies al personatge del tinent d’alcalde Michael Crawford, paper que va interpretar fins al final de 'Spin City', l’any 2002.