Els sindicats ja són també desafectes, sentencia la caverna

El sobiranisme ha donat una nova mostra de transversalitat, resiliència, pacifisme i capacitat de convocatòria. Però, com era de preveure –'al enemigo, ni agua'–, la premsa de Madrid no ha destacat cap d'aquests atributs de la concentració en favor dels presos polítics. La gran majoria aprofitava l'adhesió dels dos sindicats principals per carregar les tintes contra ells. "UGT i CCOO encapçalen una multitudinària manifestació separatista contra els jutges", deia el titular d''El Mundo' (i un de semblant a 'La Razón'), obviant el fet que els representants dels treballadors no lideraven res més que altres entitats convocants. Però és evident que l'aval dels sindicats cou allà on més dol. Perquè ja no es tracta (només) d'independència, sinó de democràcia. La crònica, per cert, s'esperava al quinzè paràgraf per donar l'espectacular xifra de manifestants: 315.000 segons la Guàrdia Urbana i 750.000 a parer dels organitzadors.

En aquesta línia, 'El País' o 'La Razón' parlaven de "milers de manifestants", perquè no deuen conèixer el molt més precís "centenars de milers". Tècnicament no era una mentida, com tampoc ho seria dir que Gerard Quintana, o Rosendo, tenen desenes de cabells, tot i que en realitat són –m'ho imagino: no m'he entretingut mai a comptar-los– milers de centenars de cabells. Com sempre, les fotos eren quasi totes de pla tancat, no fos cas que es veiés la gentada.

Finalment, i davant de la frustració de no haver-hi hagut violència, l''Abc' deia que l'Elèctrica Dharma havia enterbolit l'acte tractant de "porcs" i "fills de puta" els que "manen molt" perquè a Catalunya no es visqui "en pau". Diu el diari que feien esment "als polítics constitucionalistes i els jutges que apliquen les lleis". Em pregunto com s'ho ha fet el diari, si no els han esmentat, per perfilar amb tanta precisió a qui anaven adreçats els insults.