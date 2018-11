8TV tanca els informatius i es quedarà només amb programació enllaunada

260x366 Jordi Armenteras i Pol Marsà Jordi Armenteras i Pol Marsà

8TV encara el 2019 amb la voluntat de prescindir dels seus programes en directe i convertir-se només en un canal de programació enllaunada. D'aquesta manera, desapareixerien els dos programes informatius de la cadena, '8 al dia', de Jordi Armenteras, i 'La nit a 8TV', de Pol Marsà, segons ha avançat 'El Nacional' i ha confirmat l'ARA de fonts de la cadena, tot i que alerten que la decisió encara no és definitiva.

En els últims temps, 8TV ha anat reduint la seva programació pròpia, d'acord amb la voluntat dels propietaris, el Grupo Godó, de fer que la cadena deixi de perdre diners. L'audiència, conseqüentment, també ha anat de capa caiguda: del 3,5% que feia habitualment, quan encara hi tenien Josep Cuní, s'ha passat a un 0,9% a l'octubre. El pressupost s'ha reduït dràsticament, però també els ingressos, de manera que el tancament del canal ha tornat a estar sobre la taula de Godó. 'El Nacional' també apunta que Ramon Rovira podria deixar la direcció general audiovisual del grup –actualment comanda tant 8TV com RAC1– per ser el nou director de comunicació, coincidint amb la marxa d'Albert Gimeno, que hauria acceptat una oferta laboral fora de l'empresa.