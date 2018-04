La tele vol explotar més els nens

La consultora The Wit va presentar ahir a Canes, en el marc del mercat internacional de formats televisius MIP TV, la seva selecció dels 25 programes més innovadors del moment a nivell mundial. I la seva tria deixa clara una cosa: els nens estan cridats a ser els grans protagonistes de la petita pantalla durant les pròximes temporades, ja que en vuit d'aquests formats hi desenvolupen un paper clau. Aquestes són algunes de les propostes assenyalades per The Wit.

Nens, joves i famílies, posats a prova

"Com creus que reaccionarà el teu fill en aquesta situació?" Aquesta pregunta és la base del programa 'What would your kid do?', estrenat fa poques setmanes a la cadena britànica ITV. Després que els pares hagin opinat, la criatura, aliena al seu patiment, actua com li sembla. Un dels moments clau del programa és quan el nen ha d'escollir entre dos premis, un dels quals acostuma a ser un gran viatge familiar i l'altre una suculenta joguina. Les famílies també són protagonistes a 'Brightest family', un concurs de preguntes i respostes en què pares i fills competeixen junts, i a 'My parents are coming out', que mostra com és la vida de famílies en què el pare o la mare acaba de sortir de l'armari.

A 'Child support' els nens no concursen, però d'ells depèn que els participants s'emportin el premi o no: quan el concursant dona una resposta incorrecta, la mateixa pregunta es planteja a cinc infants, i si un d'ells l'encerta el participant pot continuar jugant. En canvi, a 'Genius junior' sí que competeixen, per equips, concursants de menys de 12 anys, en diverses rondes de preguntes i respostes.

Més enllà dels concursos, la productora israeliana Armoza ha presentat 'The surprise teacher', en què un personatge famós es presenta a una classe d'institut sense que els alumnes ho sàpiguen i els imparteix una classe magistral. En un to molt diferent, 'Doctor Davy' s'interessa per menors ingressats en hospitals i els presenta un ninot en forma de metge a qui poden explicar com se senten.

Morts, malalties i altres desgràcies

La mort és un altre dels filons que la televisió ha començat a explorar. 'My wonderful life' proposa a diverses persones que tenen malalties terminals que gravin un missatge i preparin alguna sorpresa per als seus amics i familiars, que no ho rebran fins que ells ja hagin mort. Per la seva banda, 'Between life and death' posa en contacte tres joves amb tendències suïcides amb tres persones d'edats similars que, malgrat tenir malalties terminals, conserven totes les ganes de viure, per tal que comparteixin les seves reflexions sobre la vida i la mort. D'altra banda, 'Imagine it's you' recull el testimoni de persones que, involuntàriament, van provocar accidents amb conseqüències greus. En el programa se'ls demana que expliquin com han refet la seva vida des de llavors.

Amb un to més optimista, en el format belga 'Taboo', estrenat al gener, un humorista conviu durant uns dies amb quatre persones que comparteixen un mateix problema físic que sol estar associat a un estigma: obesitat, ceguesa, càncer, paraplegia, etc. Després, basant-se en aquesta experiència i en el que li han explicat els protagonistes, el presentador ofereix un monòleg davant de desenes de persones que estan en la mateixa situació, en què fa broma sobre aquella malaltia. El format pretén buscar els límits de l'humor en àmbits que encara són tabú, però mantenint el respecte pels afectats i buscant la seva complicitat.

Els 'dating shows', a la baixa

Les idees per comprar formats nous basats en la cerca de parella es comencen a esgotar. Durant les últimes temporades s'havien convertit en els grans dominadors de la llista de The Wit, però en aquesta ocasió només n'hi apareixen dos: 'Gay in your ear', en què homes homosexuals ajuden dones a lligar donant-los consells a través d'una orellera durant una cita, i 'Love at first song', en què els pretendents són aparellats en funció dels seus gustos musicals.

Concursos físics, de números i de talents

En l'àmbit dels concursos, guanyen pes els que posen a prova físicament els concursants. És el cas de 'Big bounce battle', una cursa d'obstacles amb grans objectes d'espuma i llits elàstics, i de 'Revolution', en què patinadors, skaters i ciclistes competeixen en circuits extrems.

També hi ha espai, però, per a formats més tranquils, com 'Let's talk numbers', en què la competició gira al voltant dels sous de tres persones que hi participen com a convidades. Dos equips formats per emprenedors i experts en recursos humans han d'intentar esbrinar quant cobren, i els guanyadors poden donar després el premi que hagin obtingut a qui creguin que se'l mereix més.

Pel que fa als concursos de talents, destaquen els de dansa, com 'Move the world', en què ballarins professionals intenten aprendre danses tradicionals de diferents llocs del món i són jutjats pels dansaires locals, i 'Time to dance', que ofereix als candidats només 30 segons per convèncer els membres del jurat. Per la seva banda, 'The launch' promet al vencedor de cada capítol que publicarà en plataformes digitals la cançó que hagi enregistrat al programa, i a 'Superstar chef' cuiners de primer nivell ensenyen a famosos a cuinar però després els deixen sols perquè s'enfrontin entre ells.