La teoria definitiva sobre qui hi ha al darrere de l'independentisme

260x366 elmundo elmundo

Com que algun curtcircuit mental impedeix el periodisme de la ‘meseta’ atribuir les conviccions independentistes al raciocini informat, els diaris busquen explicacions més o menys pintoresques. Que si al darrere hi ha els russos, que si són els chavistes, la Xina... Abunden les comparacions pintoresques: estalinistes, nazis, etarres... Aquest dilluns mateix, a la portada d’‘El Mundo’ entrevisten l’activista Ayaan Hirsi Ali. La frase que destaquen és: “Si el nacionalisme continua fomentant l’islam, independitzarà Catalunya d’Occident”. Entre desconnectar-se d’Europa com promet Rajoy i vagar per l’espai sideral com vaticinava Margallo aquest és un curiós terme mitjà. Dues preguntes, en tot cas: ¿quina és l’autoritat de Hirsi Ali en la qüestió catalana? ¿El diari hauria destacat qualsevol altra frase en portada si no parlés de Catalunya?

Però he d’admetre que se’m va passar la comparació més sonada de tots els temps. Inexcusable. Resulta que el 4 de novembre, a ‘La Opinión de Murcia’, entrevistaven José Luis Mazón, un advocat quixotesc segons el qual –agafin-se a la cadira– l’Estat Català és un invent del Club Bilderberg, que és un organisme controlat per robots. “El nucli dur [del club] és la intel·ligència artificial barrejada amb el poder econòmic del planeta”. Quan el periodista li pregunta si al darrere de l’aparador humà del Bilderberg hi ha robots, Mazón li contesta: “Exacte. I amb capacitats molt superiors a les de l’ésser humà”. Després explica, però, que això de l’Estat Català és un truc per enfonsar encara més el catalanisme frustrant-li les il·lusions. Ja ho veuen, el llistó de les comparacions delirants acaba de pujar uns quants pams de cop. Això no hi ha Sergei Bubka que ho superi.

I jo, des que he llegit aquesta entrevista, ja no he tornat a mirar la minipimer de la mateixa manera.