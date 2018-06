‘Binge-watching albiceleste’

Adaptada a la immediatesa de les xarxes socials, no és recomanable escriure sobre l’Argentina d’un dia per l’altre perquè els fets se succeeixen vertiginosament i es consumeixen a ritme de binge-watching -l’anglicisme per a aquells que s’afarten de sèries-. Així van, els argentins, capítol rere capítol: cimeres nocturnes per dirimir qui té el poder; filtracions en format àudios anònims, acusacions de cops d’estat al seleccionador i denúncies de “telèfons intervinguts”, amb dits apuntant a serveis d’intel·ligència com la SIDE (el de l’Argentina) i fins i tot el Mossad, acusat per polítics argentins d’estar al darrere de les filtracions desestabilitzadores motivades per l’empipament israelià després de la negativa argentina a jugar l’amistós a Jerusalem. Es diria que la crònica del partit contra Nigèria l’hauria d’escriure John le Carré.

Són dies i nits de reunions. De totes les cimeres i rumors de cimeres, l’única que realment va existir va ser entre Sampaoli i els capitans, amb Mascherano com a portaveu. Va ser una reunió plena de retrets i intercanvis d’opinió fets amb la intermediació del president de l’AFA, Claudio Tapia. El que es va decidir és una mena de nyap que es veurà contra Nigèria: cap decisió no es prendrà sense el consens de tots, entrenadors i jugadors. Perduda la confiança dels jugadors, Sampaoli sortirà amb un equip que no té res a veure amb l’estil Sampaoli: un esquema tradicional -quatre defenses- integrat, gairebé exclusivament, pels jugadors històrics. Será com si aquests quatre anys no haguessin passat.

El dubte és el de sempre: com estarà Messi. “Està molt millor. Només pensa en Nigèria i jugar bé el partit”, explica a l’ARA una font pròxima al jugador. El misteri que l’envolta no convida a confiar-se. Ningú no sap si el bloqueig és pel pes de les finals perdudes, pel reflotament d’alguns problemes fiscals, per l’absència de la dona i els fills el dia del seu aniversari… En tot cas, avui els argentins es cruspiran un nou capítol d’aquesta producció imparable. En acabar, passi el que passi, voldran saber què els ofereix la següent entrega.