Els penals donen la victòria a Croàcia davant la teranyina danesa (1-1, 3-2)

Un partit que ha començat amb dos gols en menys d'un minut, en què primer ha rematat Dinamarca i després ha contestat Croàcia, el marcador no s'ha mogut més i el duel s'ha acabat decidint als penals favorable als croats (1-1, 3-2). Cinc minuts abans de la tanda de penals, Kasper Schmeichel, fill del mític porter danès Peter Schmeichel, ha aturat un penal a Luka Modric, que no ha fallat després en una tanda on l'heroi ha estat el porter croat Danijel Subasic, que ha aturat tres penals. Ara, Croàcia s'enfrontarà a Rússia, botxí de la selecció espanyola, als quarts de final.

Com si es comencés una casa per la taulada, el partit entre Croàcia i Dinamarca ha començat amb dos gols quan alguns espectadors encara no havien tingut ni temps d'asseure's a la seva cadira. Al primer minut, després d'un inici d'alt voltatge dels danesos, el central Zanka ha rematat a boca de canó una jugada que ha nascut d'un servei de banda des de la dreta (1-0, minut 1). La resposta de Croàcia ha estat immediata: una gran jugada per la banda dreta entre Rebic -dels millors futbolistes de la selecció balcànica a Rússia- i Vrsaljko ha acabat amb un rebuig de la defensa danesa que ha recollit amb encert i potència Mandzukic per firmar les taules (1-1, minut 4). Gairebé tot el partit pel davant i ja s'havien vist dos gols.

Tot i que el partit ha començat amb els dos porters havent de recollir una pilota al fons de la xarxa, la resta del duel ha tingut un guió més aviat pla i amb poques oportunitats fins als últims minuts i la pròrroga. Dinamarca, molt ben organitzada, s'ha dedicat a tramar una teranyina que no han sabut desfer en cap moment ni el mateix Mandzukic, ni Rebic, ni Modric, ni Rakitic... Els danesos han alternat el seu ordre defensiu amb algunes jugades d'atac aïllades que naixen de pilotades llargues o dels peus de la seva estrella, Erikssen, el més perillós del seu equip.

Aquest ha estat el guió principal del partit i que només ha canviat una mica a partir dels últims deu minuts, en què Croàcia ha intensificat el seu setge i Dinamarca ha trobat espais per sortir al contraatac. Insuficient per evitar la pròrroga on, amb els papers canviats perquè Dinamarca atacava i Croàcia es defensava, Modric ha recuperat una pilota al mig del camp, ha llançat una passada teledirigida cap a Rebic, que ha estat objecte de penal per Zanka. El mateix Modric s'ha disposat a llençar-lo però s'ha topat amb una gran aturada de Kasper Schmeichel que ha dut el partit als penals.