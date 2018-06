Rafa Márquez, l'avi del Mundial

El 19 d’abril va anunciar que es retirava quan li quedaven 180 minuts per jugar amb el seu equip, l’Atlas de Mèxic, on sempre havia manifestat que voldria retirar-se. Una retirada amb pròrroga, perquè deia que esperava ser convocat amb la selecció per jugar el seu últim Mundial. I aquí el tenim, participant-hi. L’inesgotable Rafa Márquez és un dels avis del Mundial de Rússia en el que és el seu cinquè campionat, fita que només han aconseguit abans tres jugadors. Capità de la selecció mexicana des de fa 15 anys, en complirà 40 el pròxim mes de febrer. El va descobrir futbolísticament Marcelo Bielsa: bona visió, un cop més, de l’entrenador argentí. El Kàiser de Michoacán va debutar professionalment l’any 96 amb l’Atlas de Guadalajara abans d’emprendre el camí cap a Europa tres anys més tard, on Mònaco i Barcelona van ser les seves úniques dues estades abans de viatjar als Estats Units per jugar amb el New York Red Bulls.

Un any abans d’arribar al Barça va estar a punt de fitxar pel Reial Madrid, però el cost del fitxatge de Cristiano Ronaldo va deixar el club blanc sense calers per fer-ho. De la seva etapa blaugrana, recorda Pep Guardiola com un gran mestre i Gerard Piqué com un gran aprenent. La baixada del nivell competitiu quan va arribar als Estats Units la recorda com un dels seus moments de més frustració professional. Defensor dels futbolistes al seu país, va crear l’Associació de Futbolistes Professionals i es va estrenar amb unes declaracions prou contundents: “Al meu país es tracta els jugadors com esclaus”. Ha viscut en l’ull de l’huracà mediàtic per raons no futbolístiques l’últim any i mig, ja que el seu nom ha aparegut en un cas de narcotràfic. Ha estat tan proper als diaris esportius com al paper cuixé per la seva relació sentimental amb la model Jaydy Michel.