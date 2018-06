El Perú busca acabar amb victòria davant una Austràlia que persegueix els vuitens

El Perú buscarà aquest dimarts (16 h, BeMad) acabar amb un triomf la seva participació en el Mundial de Rússia davant una selecció d'Austràlia que no ha dit definitivament adeu a la possibilitat d'aconseguir, per segona vegada en la seva història, la classificació per a vuitens de final. Els de Ricardo Gareca han afrontat la seva última setmana a Rússia com un procés de reflexió, després d'haver patit contra França la segona derrota que els deixava sense opcions de superar la fase de grups.

El primer Mundial de la blanc-i-vermella en 36 anys s'acabarà de manera massa abrupta i la selecció ha buscat per tots els mitjans preservar el llegat d'una generació que ha il·lusionat el poble peruà. La millor manera és acabar amb un triomf, encara que només sigui simbòlic. El Perú afrontarà el duel amb dues baixes (Jefferson Farfán i Alberto 'el Mudo' Rodríguez) i el dubte sobre la total recuperació de Renato Tapia.

Austràlia s'hi juga més, tot i que depèn del que passi al Dinamarca-França. Els 'socceroos' arriben a Sotxi polaritzats per la decisió del seleccionador Bert van Marwijk de prescindir de l'ídol Tom Cahill, que amb 38 anys és el màxim golejador amb 50 gols en 105 partits. Cahill no va ser en la derrota davant França per 2-1 ni en l'empat 1-1 amb Dinamarca. La premsa i els seguidors pressionen per la inclusió en l'onze titular, però el tècnic ha manifestat que Cahill no és, ni tan sols, la segona opció.

No obstant això, la lesió de l'atacant Andrew Nabbout haurà de fer un lloc a Jaime McLaren o a Tom Juric.