S’acaba el Mundial de la pilota aturada

El 39% dels gols del Mundial de Rússia han vingut d’una acció a pilota aturada. És una de les dades més impactants que ens deixa el torneig, i ho fa després d’una final que va tornar a posar de manifest el pes que l’estratègia té en el futbol d’elit actual. França i Croàcia van sumar tres gols més al sac d’accions de pissarra, inclòs el 22è gol de penal, una dada rècord en un torneig de la FIFA. “Les jugades a pilota aturada s’han destapat com una eina important en aquest Mundial”, va apuntar fa uns dies Andy Roxburgh, membre del Grup d’Estudis Tècnics (GET) de la FIFA. I ara s’obre un període d’anàlisi per entendre per què aquest percentatge, que en anteriors Mundials i a la Champions oscil·la entre el 21% i el 24%, gairebé s’ha duplicat.

L’entrada en acció del VAR, que ahir va tornar a revisar unes mans defensives dins de l’àrea, té molt a veure amb el fet que durant aquest mes s’hagin marcat el doble de gols que es marquen habitualment des dels onze metres. Si els gols que es fan de penal a la Champions representen el 7% del total de gols marcats, i els de la Lliga són el 7,9%, en el Mundial han sigut el 13,1% del total.

Que ara hi hagi més ulls controlant cada acció dins de l’àrea té molt a veure amb l’increment tan contundent del volum de gols a pilota aturada, ja siguin de penal, falta, córner o fins i tot serveis de banda. I ja no només perquè les infraccions sempre acaben sent vistes, sinó també perquè algunes maniobres defensives s’han estovat per por del videoarbitratge.

Millors estratègies defensives

Però hi ha altres factors més indirectes que també hi han influït, com ara la millora defensiva de la majoria d’equips, sobretot en les seleccions més dèbils. Els equips més combinatius han tingut problemes per generar ocasions clares de gol en contextos de tanta acumulació de jugadors a camp contrari i s’han vist obligats a penjar més pilotes a l’àrea del que és habitual. La mitjana de centrades al Mundial ha sigut del 3,5%, lleugerament superior a la de la Champions, per exemple, i això també ha fet que hi hagués més escenes conflictives a prop de la porteria. Seleccions com Alemanya (4,6%), la mateixa Croàcia que ahir s’encallava contra França (4,3%) o el Brasil (3,6%) no han trobat prou esquerdes contra les rivals més físiques. “És gairebé impossible trobar espai entre línies quan un equip es defensa amb els seus deu jugadors ben agrupats. Necessites incorporar tants jugadors per penetrar i finalitzar, que també fas augmentar el risc que t’acabin contraatacant. Els equips més creatius hauran de trobar noves solucions per atacar millor”, deia Marco van Basten en la compareixença del GET.

Els córners i faltes, una bona solució

La solució per desencallar partits han acabat sent les accions a pilota aturada. Si Anglaterra ha arribat a la ronda final ha sigut, en bona part, gràcies a les accions d’estratègia, de les quals han vingut el 75% dels seus gols. França també s’ha decantat els partits decisius amb córners rematats al primer pal i faltes laterals enverinades, i acabarà el torneig amb el 50% dels gols en accions d’aquest tipus. Croàcia i Bèlgica, potser les que més elogis futbolístics han acumulat, marxaran de Rússia amb una proporció baixíssima, del 18,8 i 23,1% respectivament, que potser explica per què no han pogut acabar de tombar la que finalment ha sigut campiona.

El Grup d’Estudis Tècnics va donar una altra dada interessant en relació amb els córners: mentre que a la Champions calen 45 serveis de cantonada per marcar un gol, al Mundial s’ha vist porteria amb només 30. “Demostra una gran eficiència”, deia Roxburgh. Té lògica perquè les seleccions reuneixen el millor llançador i rematador, però planteja un nou paradigma que caldrà veure si es consolida en el dia a dia dels clubs.