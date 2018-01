Als peus de Leo Messi

Què aporta, informativament, fer públic el número de DNI de Leo Messi? Res. Però el lector de Der Spiegel el sap des d’aquest cap de setmana. En el seu intent de demostrar que té una pila d’informació confidencial, el prestigiós setmanari deixa veure la primera pàgina del nou contracte de treball del crac argentí amb el Barça, a banda de publicar altres continguts delicats extrets d’e-mails, transferències bancàries i múltiples documents. Tot filtrat per la plataforma Football Leaks, que ja va deixar en evidència els tripijocs de Cristiano Ronaldo, entre d’altres. A Der Spiegel el Barça hi surt ara tan destapat com Jorge Messi, escodrinyat pel mitjà alemany no només pels seus dríblings financers sinó també per haver deixat que un dels seus advocats es reunís amb intermediaris del Reial Madrid, que el 2013 li van fer arribar el seu interès de pagar la clàusula de rescissió del crac (250 milions d’euros).

Segons li van fer constar al lletrat, el club de Florentino no només pagaria una morterada al futbolista i al pare, sinó que “faria pressió a Mariano Rajoy” per ajudar-los en l’assumpte judicial que ja afrontaven per evasió fiscal. Der Spiegel es pregunta si el president espanyol és “una marioneta del Reial Madrid”, una suspicàcia que diu molt. Però el focus de l’article, de set pàgines, és el Barça i com ho ha fet tot, desesperat, per assegurar-se la renovació de Messi: fins i tot fer-se càrrec dels 12 milions d’euros que el jugador va pagar a finals del 2016 a Hisenda en plena (nova) inspecció de la relació contractual entre el club i la fundació del futbolista. Der Spiegel desglossa els honoraris de Messi i es fa ressò d’un càlcul intern del club: el crac argentí suposa gairebé el 40 per cent dels costos de personal de tota la plantilla.

Què passa? Per això és el millor futbolista de la història!, argumentarà la culerada. Però el club queda dramàticament retratat per Der Spiegel. El nou contracte de Messi es va datar el passat 30 de juny, el dia de la boda del crac. El club va planejar un acte majestuós per anunciar la renovació abans de la gira pels Estats Units, però Jorge Messi va preferir esperar, suposadament perquè ja sabia que petaria el cas Neymar i que caldria actualitzar el contracte a la inflació del mercat. Potser més d’un deu haver pensat a dimitir en tot aquest procés. Per exemple Sabine Paquer, fitxada per vetllar pel compliment de la legalitat i la transparència al club. Ella va ser qui més va qüestionar el “préstec” a Messi perquè solucionés el nou problema amb Hisenda. Però li van fer veure que allò era imprescindible per assegurar-se la renovació “del valor patrimonial més important del club”. Lligats de mans i als peus de Messi.