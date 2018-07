Antena 3 s’hi posa de cul

La trobada entre Pedro Sánchez i Quim Torra ha tingut una singularitat televisiva. La gran majoria d’informatius espanyols destacaven el desbloqueig de les converses Catalunya-Espanya. Tot i les reticències, ho pintaven com la llavor incipient d’un nou escenari polític de distensió. En canvi, a Antena 3 ho negaven.

A Telecinco el catastrofista Pedro Piqueras admetia: “ Se rompe un distanciamiento institucional de años. Al menos han hablado cara a cara ”. A La Sexta afirmaven que “ se ha superado por fin el bloqueo de los últimos años ”. Fins i tot a TVE valoraven “ el desbloqueo de las relaciones ”. Telecinco i la pública destacaven que els dos presidents havien passejat pel costat de la font on Antonio Machado festejava amb la seva estimada Guiomar com a simbologia d’un possible flirteig polític.

A Antena 3, Vicente Vallés, més que informar, va fer una anàlisi en clau de passat traient mèrit al gest dels dos polítics: “ Es un intento más de los muchos que ha habido. De hecho, todos los presidentes de la democracia desde el presidente Suárez han intentado que el dialogo resolviera el problema del nacionalismo ”. És més, va esplaiar-se enaltint la històrica predisposició dialogant del PP: “ Lo intentó Rajoy cuando Artur Mas le exigió aquello que se dio a llamar pacto fiscal [...] en lo peor de la crisis. No hubo acuerdo y fue cuando los independentistas lanzaron lo del proceso soberanista y respondieron con la consulta ilegal del 9-N ”. Destacava que Rajoy també ho havia intentat amb Puigdemont sense èxit i que això va accelerar el Procés. I un intent de Soraya Sáenz de Santamaría amb Junqueras va fracassar i va provocar l’1-O i la proclamació de la República. Donava a entendre que dialogar impulsava encara més el Procés. Pintava Sánchez com un venut interessat: “ No hace tanto tiempo que Sánchez calificó a Torra de racista y supremacista, pero desde que lo dijo, los catalanes le han ayudado a llegar a la Moncloa y hasta han pactado con el gobierno el control de RTVE ”. Fins a tres vegades Vicente Vallés (ell sol mirant a càmera, llargament, i no un vídeo) va especificar de diverses maneres que la reunió no modificava en absolut el panorama polític existent ni suposava una millora respecte al clima creat per Rajoy: “ Han hablado de todo pero esto no significa que estén de acuerdo en todo. No han estado de acuerdo en lo que nunca ha habido acuerdo entre un presidente de la Generalitat y uno del gobierno español. En eso nada ha cambiado respecto al gobierno anterior ”. Més enllà del biaix que ja caracteritza Antena 3, i mantenir Rajoy com a epicentre informatiu amb un ideari afí al PP i Ciutadans, aquest plantejament delata la necessitat d’encallar-se en el conflicte Catalunya-Espanya i continuar-lo crispant. Generar odi envers el catalanisme és el seu pal de paller editorial i cal seguir traient-li rèdit mediàtic. A Antena 3, rebaixar tensions i reunions de diàleg és, televisivament, l’últim que li interessa.