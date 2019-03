PP, PSOE, Cs i Vox, de bracet a Europa

Produeix una immensa tristesa llegir que Vox podrà pronunciar una conferència al Parlament Europeu sobre Catalunya perquè els serveis de seguretat de l'Eurocambra han considerat que no comporta cap risc. Per al Parlament Europeu potser no, però per a Europa el risc és evident: la Unió Europea és un club d’estats que blanqueja la ultradreta xenòfoba, masclista i nacionalista. Vull pensar que els pares fundadors sorgits del drama de la Segona Guerra Mundial se sentirien avergonyits de veure la benvinguda a uns devots cadells de la dictadura franquista que sempre va tenir prohibida l’entrada al Mercat Comú. PP, PSOE i Ciutadans van pressionar perquè Torra i Puigdemont no poguessin parlar a la seu de Brussel·les. Ara deuen tenir seient a primera fila per sentir Vox.