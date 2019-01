Rosa María Mateo i les hores de català a RTVE

L’administradora de RTVE, Rosa María Mateo, ha anunciat que la desconnexió en català passarà de 20 a 80 hores setmanals els pròxims dos anys. És una molt bona notícia. Ja no és tan bona que aquesta proporció depengui del color del govern espanyol de torn. Però el veritable problema no són les hores sinó el concepte 'desconnexió'. Quants minuts (quants segons) emet en català o gallec o basc RTVE per a tot Espanya? Com poden els espanyols valorar (ja no dic estimar) una llengua tan germana com el català si no la senten mai, si és infinitament més fàcil que sentin cantar en anglès que en català? Si al Congrés està prohibit, si els principals partits el combaten, si el rei només el parla aquí, si a la tele pública espanyola no sona, com volen que els joves espanyols no creixin amb els mateixos prejudicis contra el català que els seu pares? Ja poden anar celebrant 40 anys de Constitució, que el català només serveix per a la desconnexió, no el volen per connectar.