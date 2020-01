Violència policial a Extremadura

Quan una democràcia no pot aguantar que uns pagesos protestin davant un ministre (socialista) pels preus que els paguen per la feina i envia la policia a pegar-los, aquesta democràcia està malalta (també val per a la policia carregant contra els que volen parar un desnonament). Les imatges d’aquests pagesos extremenys colpejats per la policia són indignants. No saben què és la mediació? Ara li ha tocat a Extremadura tastar allò que fa temps que diem: l’estat espanyol s’ha instal·lat en l’autoritarisme. Els hi vam advertir: si ens ho han fet a nosaltres us ho poden fer a vosaltres. Hi ha pautes de violència que s’encomanen, sobretot si els comandants policials saben que al final encara els donaran una medalla i un plus. Avui, a Espanya, constitucionalisme comença a ser un sinònim de nacionalisme i de defensa de règim.