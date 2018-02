La follia americana per les armes i la protesta juvenil

NO TINC CAP confiança que els Estats Units limitin la compra d’armes com passa a Europa. Si no ho van fer el 2012, quan un noi va entrar en una escola de primària armat amb un rifle metrallador comprat en una botiga i va matar 20 nens d’entre sis i set anys, no ho faran mai. Si ni les llàgrimes del carismàtic Obama van estovar els congressistes finançats amb diners tacats de sang de l’Associació Americana del Rifle, cap polític no els estovarà. Als americans els han dit tota la vida que el dret de portar armes els fa més lliures, i encara s’ho creuen, malgrat l’evidència que l’única llibertat que han aconseguit és la de matar-se més fàcilment. Només hi ha una llum d’esperança: part d’una nova generació d’estudiants protesta perquè ja en té prou que els matin als campus. Que tinguin el coratge que no han tingut els seus pares.