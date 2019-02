No haver regalat una final que guanyaves de disset

En les últimes hores hem vist un munt de vegades les imatges dels jugadors del Madrid de bàsquet entrant al vestidor mentre es queixaven dels àrbitres de la final de Copa. Fins i tot un cop dutxats, encara anaven pels passadissos cridant "Robatori!" Si són sincers, segur que estaven emprenyats amb ells mateixos per haver-se deixat escapar una final que guanyaven de disset punts i que disputaven a casa. I saben perfectament que en la jugada anterior a la que reclamen, Randolph va cometre sobre Singleton una personal digna de l’antologia de les faltes no xiulades. Que els responsables del Madrid amenacessin amb deixar l’ACB, actualment presidida per l’exjugador madridista Antonio Martín, és de traca. Que el Madrid, amb els altaveus mediàtics més grans i més ben greixats, es queixi dels àrbitres és de mal perdedor.