Apadrini un condicional per salvar un titular

260x366 Portada 15 abril 2019 La Razón Portada 15 abril 2019 La Razón

El condicional t’ho aguanta tot. Especialment si no especifiques quina és la condició. “Sánchez permetria a Torra excarcerar els líders de l’1-O”. Permetria... si què? Se suposa que volen dir “si guanya les eleccions”. Però ¿quin és el suport real que sosté el tan estrafet titular de 'La Razón'? Diu el subtítol: “No inclou al seu programa recuperar presons, per la qual cosa el Govern gestionarà la condemna com va passar amb Oriol Pujol”. Titular de condicional implícit i subtítol de bola de vidre. Només hi falta una enquesta cuinada per fer el ple al quinze. Mirem la columna del costat i... bingo! “Perilla la suma de la dreta i el PSOE acarona la majoria de la moció”. Doctrina de la por en el primer temps –colpistes desfermats pels carrers!– i orientació de vot en el segon: tu pots evitar-ho, per Espanya! La maniobra és ben barroera. I es basa en la idea que “perilla” una suma que, de moment, només viu en l’anhel i la demoscòpia de premsa.

Mentrestant, els partits que juguen irresponsablement a la provocació segueixen munyint-ne els fruits gràcies als mitjans afins. ¿Un partit polític demòcrata hauria de poder fer el seu acte electoral allà on vulgui? Esclar. Però quan Cs se’n va a depèn quins enclavaments del País Basc seria naïf pensar que ho fa per convèncer els habitants d’allà: està instrumentalitzant aquella plaça per al seu benefici electoral a l’Espanya nacionalista. “Sánchez calla davant dels assetjaments separatistes”, diu en portada l’’Abc’. I tanca el cercle: jugada perfecta des del punt de vista mediàtic per al partit taronja, que tot d’una s’ha vist atrapat en una pinça perversa entre el vot útil al PP i l’extremista de Vox. El debat polític ha de millorar i recuperar un to diferent. I la primera responsabilitat és dels partits.