Ara el problema és que Rajoy va ser tou

DESPRÉS del resultat d’Andalusia, els experts afirmen que Vox ha tret dotze escons “perquè Rajoy va ser tou amb Catalunya”. Com si tenir un barco al moll amb deu mil policies per pegar a la gent i fer presos polítics i acusar-los de rebel·lió fos un mínim. No em vull ni imaginar en què hauria consistit “ser dur” . Diuen això com si des de l’Estatut, el 2006, el PP i Ciutadans i les televisions d’estat no haguessin competit irresponsablement per atiar l’anticatalanisme, que ha acabat arrossegant la Corona. Com si el PSOE no s’hagués sumat al 155. Ara Casado i Rivera troben decent pactar amb l’extrema dreta anticonstitucional. I Felipe González ho remata dient que “no importa” que l’independentisme tingui majoria al Parlament si és per “trencar les normes de convivència”. ¿El problema és Catalunya o el mur de catalanofòbia i sordesa al diàleg impropi d’un estat que dijous presumirà de 40 anys de Constitució democràtica?