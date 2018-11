Benvinguts al costat fosc

Cristiano Ronaldo i desenes futbolistes, entrenadors, agents i directius reconeguts han hagut de fer front a pagaments endarrerits amb Hisenda i sancions milionàries -i amb prou feines han esquivat la presó- després que Football Leaks destapés el 2016 els casos de corrupció i frau fiscal que han acabat servint per incriminar-los. Els milions de documents que aquesta plataforma ha anat filtrant han confirmat fins ara la seva gran rellevància social.

Des de divendres passat tenim al davant una nova onada d’escàndols destapats per Football Leaks. I en vindran més. Der Spiegel, per exemple, destina 23 pàgines en la seva edició actual a aprofundir en com les altes esferes del món del futbol han perdut la decència. Crida l’atenció com aquest setmanari alemany esmerça tantes energies a liderar un periodisme d’alta qualitat i, en canvi, actualment no hi ha cap mitjà espanyol -ni català- que formi part de la xarxa europea de col·laboracions investigadores (EIC) que s’ha implicat a ensenyar el costat més fosc del futbol. Per què deu ser?

Les informacions filtrades per Football Leaks són novament colpidores. Van des dels plans concrets dels grans clubs europeus, entre els quals hi ha el Barça i el Reial Madrid, per sortir de la Champions League el 2021 i crear una Superlliga amb onze membres fundacionals fins a les enteses secretes de la UEFA per protegir dos dels clubs que més han vulnerat les seves normes financeres, que són el PSG i el Manchester City.

Segons publica Der Spiegel, a l’octubre una empresa assessora hauria posat sobre la taula del Reial Madrid un pla per implementar la Super League -inicialment amb 18 equips i finalment amb 16- que s’hauria de firmar aquest mes. Els grans clubs participants, que estan negociant amb la UEFA obtenir més diners de la Champions League, podrien arribar a multiplicar per cinc els seus ingressos si s’organitzessin en una lliga d’elit pròpia. El Bayern ja hauria fins i tot explorat jurídicament la possibilitat d’abandonar la Bundesliga. Els perjudicis que això comportaria als campionats nacionals i als equips de nivells inferiors serien catastròfics.

També és terrible seguir un altre cable de Football Leaks segons el qual Gianni Infantino regiria ara la FIFA de forma més autocràtica i fosca que el seu corrupte antecessor, Sepp Blatter. Com a ex secretari general de la UEFA, Infantino hauria traït, a més, aquest organisme encobrint els excessos del PSG i el City. El dirigent hauria torpedinat la tasca de les comissions d’investigacions pel fair play financer i s’hauria plegat a la pressió jurídica dels dos clubs gegantins. Benvinguts al món real, que diria aquell.