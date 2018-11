EL PRIMER nom de ministre que vam saber quan Pedro Sánchez va formar el seu govern va ser el de Borrell. De fet, durant 24 hores el seu nom va brillar a les pantalles dels digitals en solitari perquè va ser l’únic que es va filtrar, en una evident demostració que Borrell era el missatge. Es tractava d’enviar un senyal de tranquil·litat als espanyols recelosos del suport de l’independentisme català a la moció de censura que va fer caure Rajoy. Si un polític de pensament jacobí i actitud hostil fins i tot al catalanisme pactista de Pujol era ministre, és que aquell govern tenia l’empelt reglamentari de pota negra que els sospitosos socialistes sempre necessiten demostrar. Avui Borrell continua sent el missatge, i a sobre és molt útil a Sánchez: distreu el personal, atrau bronques, té incontinència verbal i parla amb fatxenderia, que és la tendència dominant en el populisme que creix per la dreta. Per què l’haurien de fer plegar?