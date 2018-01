Cal evitar l’amenaça de bloqueig sobre les institucions catalanes

La formació del nou Govern independentista basant-se en la majoria parlamentària sorgida de les urnes del 21-D amenaça de convertir-se en un serial. Tot i que tothom en el bloc sobiranista coincideix que és urgent recuperar les institucions (“Cada dia amb el 155 és dramàtic”, va dir el nou president del Parlament, Roger Torrent, a l’ARA), ara mateix no està gens clar si es podrà fer d’una manera ràpida i efectiva.

La investidura de Carles Puigdemont, que és el candidat que concita més suports, presenta dificultats jurídiques evidents, bàsicament perquè el govern espanyol no està disposat a acceptar cap fórmula que no passi per la seva presència física a Catalunya, cosa que, com tothom sap -ell el primer-, comportaria la seva detenció automàtica. Puigdemont va aclarir ahir una mica més els seus plans, i tot i que en un principi havia dit que estava disposat a tornar si era investit, ara ha canviat de discurs i opta per quedar-se a Brussel·les fins que tingui garanties de l’Estat que no serà detingut. “No es pot ser president si s’és presidiari”, va dir en una entrevista a Catalunya Ràdio. S’esvaeix així una de les possibilitats sobre les quals s’havia especulat aquests últims dies: un retorn de Puigdemont per forçar, des de la presó, la seva assistència al debat d’investidura.

El candidat de Junts per Catalunya va defensar que avui en dia les noves tecnologies permeten governar a distància, i que no seria un problema exercir la presidència des de Brussel·les. Aquest raonament és de per si més que discutible, però el problema és que difícilment s’arribarà a aquest punt, perquè el govern espanyol ja ha dit que el rei no sancionarà el nomenament fins que hi hagi presa de possessió, i que aquest traspàs de poders s’ha de fer davant d’una autoritat estatal, que és qui ara ostenta legalment el poder a Catalunya. No cal ser gaire perspicaç per veure que ens trobem davant d’un atzucac jurídic i polític.

Seria recomanable que l’independentisme fes un exercici de realisme i transparència i expliqués a la ciutadania no només quins plans hi ha per a una investidura efectiva, sinó quin és el nou full de ruta. El que no es pot fer és condemnar les institucions catalanes a un bloqueig que només beneficia els qui ara tenen les institucions gràcies al 155.