Cartes i missatges

Els protagonistes

Commemorem un any dels atemptats a Barcelona. Em sembla que l’important és recordar les víctimes i els seus familiars i deixar de banda les postures polítiques. Recordar la bona acció dels ciutadans i l’eficàcia del cos policial. Els que busquen ser protagonistes és que no van saber que l’atemptat era contra civils. Tal com vaig fer l’any passat, diposito a la Rambla la meva flor i reso pels que van patir-ne les conseqüències.

CRISTINA CASALS

ESPLUGUES DE LLOBREGAT

Els nostres carrers

Baixo per la Rambla fins al Pla de la Boqueria tot recordant la diversitat d’objectes que s’hi van deixar ara fa un any en senyal de dol pel brutal atemptat. La Rambla és de tots, dels veïns, visitants i turistes, un espai que els dies després del 17-A vam compartir tots plegats. Segueixo Rambla avall, ara gaudint de les seves imatges i sons. Observo la gent, els seus vestits i no m’agrada gens ni mica veure aquell turista sense samarreta, a qui no goso dir res. M’aturo davant dos músics de carrer, però no tots dos m’agraden. N’aplaudeixo un i a l’altre no se m’acut xiular-lo. Busco vistes de tots els colors, vermelles, blaves, també grogues. Els carrers reflecteixen el tarannà d’una societat, estan fets per compartir-los entre tots, perquè tothom pugui dir-hi la seva sense que se li prohibeixi fer-ho. Avui uns hi demanen alguna cosa d’un color, encara que d’altres potser en prefereixin un altre, però tots s’han de respectar mútuament, deixant fer, els uns als altres. El carrer és històricament l’espai públic de reivindicació. És el lloc on avui canto jo i demà hi cantaràs tu. Que ningú ens tapi la boca. Els carrers seran sempre nostres.

XAVIER ARTISÓ I AGUADO

BARCELONA

Incivisme al tren

Per què hi ha tantes incidències a causa de l’incivisme als trens regionals i de Rodalies de Catalunya ? Les últimes setmanes a les línies R11 i RG1 hi ha hagut molt incivisme, amb repercussions importants per als soferts usuaris. Un exemple diàfan d’això va passar el 3 d’agost al tren de la línia RG1 procedent de l’Hospitalet i que ha d’arribar a Portbou a les 15.03h. Doncs bé, aquest tren, a l’estació de Vilajuïga, va patir un episodi d’incivisme en què una trentena de viatgers no volien pagar el bitlllet i van començar a fer servir les alarmes. Al final una porta va quedar bloquejada i no tancava, amb la qual cosa va quedar inutilizable. Seguint els protocols de Renfe, els treballadors del tren van haver de fer baixar tots els viatgers i va marxar buit i avariat fins a Portbou. Tot això va significar un retard d’aproximadament 140 minuts.

JOSEP M. LOSTE

PORTBOU

‘Aquarius’

Després d’un acord dels governs dels països de la Unió Europea per repartir i acollir els immigrants, Espanya, més concretament Catalunya, acollirà un nombre concret d’immigrants rescatats pel vaixell Aquarius. Però mentre es decideix d’acollir-ne uns, es decideix també de repatriar-ne uns altres. A uns se’ls diu que poden quedar-s’hi i a d’altres se’ls expulsa. ¿Als que s’acull, se’ls atendrà perquè no passin a ser manters d’un dia per l’altre per poder menjar?

Una reunió d’un cap de setmana no pot ser suficient per abordar aquesta problemàtica i aportar-hi solucions determinants. Continua sent necessari proporcionar als països d’origen maneres de subsistir que evitin la fugida massiva de persones cap a Europa. La col·laboració entre tots els països és l’única via que pot donar una solució a llarg termini.

EULÀLIA ISABEL RODRÍGUEZ PITARQUE

TORROELLA DE MONTGRÍ