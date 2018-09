Cartes i missatges

Justícia independent?

Als platós de televisió, als mítings i a les rodes de premsa del govern central es diu sense vergonya que la justícia espanyola és independent. Ho és? Vegem-ho.

El Greco, el Grup d’Estats contra la Corrupció, del Consell d’Europa, fa recomanacions als estats membres de com implementar normes i lleis per millorar el comportament i el control de parlamentaris, jutges i fiscals. L’informe Greco del 2017 diu que, de les onze recomanacions fetes a l’estat espanyol, set s’han complert parcialment i que en les altres quatre no s’ha fet absolutament res. En concret, l’informe de l’any 2017 avisava l’Estat que, segons el Greco, la recomanació VI “no s’ha implementat”, és a dir, que no s’ha fet res per garantir la transparència i la independència del sistema d’elecció dels tribunals de justícia.

No han fet res perquè creuen que no cal, perquè la justícia espanyola és un instrument al servei del govern central quan aquest ho necessita. Ens amaguen la veritat constantment i en molts casos menteixen deliberadament. Els presos polítics i els dos líders socials no tindran un judici just. Els jutges del tribunal mostraran la seva independència del Codi Penal i els condemnaran a penes de llarga presó seguint un criteri d’escarment i venjança propi dels règims feudals.

ALFONS CARRERAS DE CABRERA

BARCELONA

La ridícula persecució del groc

Aquesta vegada els ha tocat als Bordegassos de Vilanova i la Geltrú, una colla castellera que fa més de 25 anys que vesteix amb la camisa groga. Sort que al final s’ha imposat el seny. Diuen que ha sigut un malentès. Permeteu-me que ho dubti. Ja n’hi ha prou de fer cas a aquests polítics paranoics que només busquen la polèmica i la confrontació.

Si volen fer desaparèixer el groc dels carrers i les places, per què no ataquen Correus? A totes les poblacions de Catalunya hi ha bústies grogues, totes les estafetes de correus s’anuncien visiblement amb rètols grocs. I què me’n dieu dels taxis de Barcelona? ¿I de les muntanyes plenes de ginesta florida a l’estiu? ¿I de les piles de llimones que s’exposen a les fruiteries? ¿I del sol que tot ho daura? El groc és vida, i la vida ningú la pot amagar. Amb aquesta polèmica estúpida (l’estupidesa humana és infinita, com deia Einstein) no es fa política, només es fa el ridícul.

ALEGRIA JULIÀ I DANÉS

BARCELONA

Màsters

En realitat no és difícil trobar els justificants dels títols acadèmics que tenim. El que està passant amb aquest assumpte és una vergonya que molts ens alegrem que surti a la llum. Els que han de dirigir els designis del país resulta que ens mentien sobre els seus màsters i llicenciatures. Tot es va sabent.

JOAN GARCIA

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

Valle de los Caídos

De sobte esdevenen urgents mesures que sempre han sigut possibles, però que no s’acabaven de solucionar perquè potser no era el moment oportú o no interessaven prou. La polèmica sobre la tomba de Franco al Valle de los Caídos n’és una. Franco està enterrat en un lloc destinat, si més no en teoria, als morts en la Guerra Civil, quan ell va ser un dictador gràcies a la victòria bèl·lica i a la repressió que va exercir. Ha estat allà fins ara perquè hi ha una part de la societat que ho volia. Ara això ha sigut qüestionat per una altra part de la societat en nom de la memòria històrica.

El govern espanyol actual considera una urgència democràtica exhumar i traslladar les restes del dictador. Durant molts anys s’ha pogut visitar la seva tomba en l’ostentació d’una basílica, cosa que suposa una contradicció moral més enllà de la religió i la història. ¿Calia tant de temps per veure-hi la contradicció?

EULÀLIA ISABEL RODRÍGUEZ PITARQUE

TORROELLA DE MONTGRÍ