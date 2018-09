Cartes i missatges

Autodeterminació

Proposo a les nostres autoritats acadèmiques i polítiques que convoquin una conferència internacional sobre el significat del dret d’autodeterminació al segle XXI i que les conclusions (provinents de politòlegs, historiadors, economistes, juristes, filòsofs) siguin punts de referència tant en el camp estrictament polític com en el social i el mediàtic d’arreu. Caldria l’aval de l’ONU i de les institucions més rellevants de l’àmbit acadèmic, jurídic i polític internacional. No m’estenc sobre la importància, potser transcendental, que podria tenir per desencallar la situació política Catalunya-Espanya en tots els aspectes. Es podria celebrar a Barcelona a començaments del 2020 per no anar massa lluny ni tampoc fer-ho amb precipitació.

JOSEP MARIA AYMÀ AUBEYZON

SANT CUGAT DEL VALLÈS

Gimcana per les voreres

Els vianants que es desplacen a peu per les voreres han d’anar sortejant una sèrie d’obstacles, com si participessin en una gimcana. Obstacles fixes per sobre el nivell del paviment (com ara bancs, papereres o cadires i taules de bars, entre d’altres) i obstacles que estan al nivell del paviment (com cagarades de gos o reixes de ventilació del metro, per exemple). Per no parlar de les bicicletes, els patinets i les motos que es disposen a aparcar.

Estaria bé ampliar les voreres a sis metres, tot i que sembla que en la majoria de casos és inviable per l’estretor dels vials i voreres, a part de ser una reforma molt cara. Una altra solució, més econòmica, és l’educació cívica. Si hem de compartir un espai comú, com les voreres, fem-ho amb tranquil·litat. Entre tots podem fer alguna cosa positiva, per no haver de fer equilibris ni prendre mal.

JORDI LLEAL I GIRALT

BADALONA

Onze mesos empresonats

El diumenge 16 de setembre, al Born Centre Cultural de Barcelona, es va fer un homenatge popular a Jordi Sànchez i Jordi Cuixart pels onze mesos de presó provisional; primer a Soto del Real i ara a Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada (Bages). És molt lamentable i indignant que els líders de dues de les entitats civils més importants de Catalunya (ANC i Òmnium), pacífics i cívics per damunt de tot, encara siguin a la presó per uns delictes que no ho són. Jordi Sànchez i Jordi Cuixart van ser engarjolats exclusivament per motius polítics. Per la venjança d’un Estat que encara no sap exactament què és la democràcia i que tampoc sap que, sobretot, democràcia vol dir independència judicial, dignitat humana i exercici del dret a decidir de debò. Jordis, sapigueu que no esteu sols.

JOSEP M. LOSTE

PORTBOU

Poesia al Pati de les Magnòlies

El 14 de setembre vaig assistir al 25è aniversari de la Nit de Poetes, una trobada encisadora a Girona que s’ha celebrat en diferents indrets i que enguany va tenir lloc una altra vegada al captivador Pati de les Magnòlies, dins l’antic Hospital de Santa Caterina, al bell mig de la ciutat. Hi va assistir molta gent gran i també molta gent jove, poetes i persones sensibles a les lletres, d’ara i de sempre. S’escoltaren textos de joves estudiants que havien estat guardonats en els últims Jocs Florals de Girona i d’autors consagrats, com Federico García Lorca i molts altres més d’avui. Tenim molta poesia al nostre petit país!

I després vam gaudir d’un espectacle literari i musical amb la intervenció brillant de més de 30 nois i noies. De debò, val la pena viure-ho: el bo i millor de Ruyra, Maragall, Víctor Català, Miquel de Palol i tants d’altres, menys coneguts. Paraula i música, llum i estètica, emocions.

XAVIER SERRA BESALÚ

GIRONA