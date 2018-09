260x366 Casado i el miracle de les pituïtàries de Madrid Casado i el miracle de les pituïtàries de Madrid

El Suprem –on el bipartidisme exerceix una inapel·lable ascendència política– ha barrat la via a investigar Casado pel seu màster. Però, potser pel descrèdit que viu la judicatura, han admès que hi veuen indicis de tracte de favor. Curiosament, cap de les quatre capçaleres de Madrid assenyala en els seus respectius titulars de portada aquesta persistent i penetrant ‘odeur de faveur’ que el gremi de la toga política no pot negar. “Via lliure per a Casado”, assegura l’‘Abc’, amb foto somrient del polític: com es nota que estem en campanya permanent. ‘La Razón’ opta per “El Suprem conclou que no hi va haver delicte en el màster de Casado”. Bon verb, “conclou”: marca la voluntat de cloure l’afer i centrar-se en la femta que esquitxi el ventilador Villarejo, molt més del gust del diari. A ‘El Mundo’ ho formulen així: “El Suprem exonera Casado perquè només va fer «actes neutrals »”, de comprensió no precisament immediata. I ‘El País’ ho liquida amb “El Suprem rebutja investigar el polèmic màster de Casado”. És el més crític dels quatre, com correspon a la seva adscripció ideològica, però tampoc no gaire: és un diari institucionalista i no desacreditarà la judicatura per aquest assumpte. El tracte de favor apareix, sí, però en subtítols o a l’interior del text.

I, en canvi, els dos diaris catalans que duen el tema a portada –‘La Vanguardia’ i ‘El Periódico’, tots obrint primera pàgina– sí que parlen de favors als titulars: “El TS no investiga Casado, però hi veu «tracte de favor »” i “El Suprem salva Casado però hi veu «tracte de favor »”, respectivament. (En castellà, a més, ‘La Vanguardia’ ho escriu “pese a ver «trato de favor »”, que encara estén més la sospita sobre l’alt tribunal). Curiosa ferum, la de Casado: indetectable a les pituïtàries mediàtiques madrilenyes, és a 506 quilòmetres que es comencen a arrufar els nassos.