ABANSD’ARA

“Catalunya”... “Orient” (1906)

Glosa completa d’Eugeni d’Ors, Xènius (Barcelona, 1881 - Vilanova i la Geltrú, 1954), publicada tal dia com avui a La Veu de Catalunya (3-X-1906). La utopia imperial per una nova Catalunya, que Ors invocava a títol personal com un ideal redemptorista del Noucentisme, la va incorporar ell mateix, anys després, a les exaltacions retòriques i estètiques del franquisme, inspirades en la Itàlia de Mussolini. Fotos: Ors, cap al 1906, jove dictador d’una peculiar civilitat catalana, i cap al 1940, uniformat a la moda feixista espanyola.