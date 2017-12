Un City preparat per a qualsevol batalla

Exactament set anys després del superb 5-0 que el Barça va clavar al Reial Madrid de Mourinho, Pep Guardiola va tornar a estar eufòric dimecres: el Manchester City va guanyar en l’últim sospir al Southampton (2-1). Ja se sap que, afortunadament, es pot ser feliç de moltes maneres. Coincideix que el passat és gloriós, però el present és d’allò més engrescador per al tècnic català, que no té ni espai ni temps per a la nostàlgia, entremaliat com és el calendari a la Premier League, especialment aquest mes de desembre. El seu Manchester City jugarà nou partits d’aquí a final d’any. El més normal seria que el City es deixés en aquest últim mes del 2017 més punts que en el que portem de temporada, perquè l’excepcionalitat la trobem en la descomunal arrencada de l’equip: suma 20 victòries (una certificada per penals a la Carabao Cup) i un empat en 21 partits oficials.

Són números de rècord, però el que veritablement entusiasma al de Santpedor és veure com s’entrena, ergo, com juga, el seu equip. Ja ho va dir el 3 de juliol del 2016, en les seves primeres paraules davant l’afició del City: “El primer que cal fer és crear un esperit d’equip”. Feia només dos mesos que els sky blues havien deambulat sense ànima per la semifinal de la Lliga de Campions contra el Madrid. Ara els jugadors han assumit la personalitat de Guardiola i entenen els perquès de les seves propostes tàctiques. El Pep és molt exigent amb els jugadors, però és que a ell també li exigeixen el triplet.

Encara és molt d’hora per saber si el City guanyarà un, dos, tres o quatre títols. O cap. Però Guardiola té els jugadors en el punt futbolístic i moral adequat per afrontar qualsevol batalla. Aquesta temporada l’equip ha escombrat el Liverpool (5-0), ha doblegat l’Arsenal (3-1) i el vigent campió Chelsea (0-1) i ha golejat a Watford (0-6), Rotterdam (0-4), Nàpols (2-4), contra l’Stoke City (7-2) i el Crystal Palace (5-0), però han sigut els últims dos partits de Lliga (Huddersfield i Southampton), guanyats per la mínima i als últims instants, els més valuosos per a Guardiola, perquè han obligat l’equip a patir fins a l’extrem amb oponents aspres i un marcador incert.

La tendència avisa que els rivals es tancaran encara més a partir d’ara amb fins a deu homes al voltant de l’àrea per negar el mínim espai d’atac al City. Però els sky blues ja tenen mètode i fe d’equip gran. I, com a mostra, Sterling. Aquell jugador pusil·lànime que sovint no acabava cap jugada és un altre amb Guardiola: ha marcat el gol guanyador a partir del minut 84 en quatre partits -inclosos els tres últims- aquesta temporada. Més que inspiració divina, al City hi ha molt de treball constant.