Coronacaos

Sincerament, no entenc res. No es pot sortir de casa, però es pot anar a treballar. No es pot viatjar, però mantenen percentatges elevats de transport públic. Fan tancar els comerços, però bugaderies, estancs, premsa, papereries, tecnologia i telecomunicacions sí que poden tenir obert. Es pot anar a treballar, però no poden anar dos companys al mateix cotxe, tot i que després seran a la mateixa taula. No pots sortir de casa, però pots anar a la feina i a tots aquests indrets.

Al final, el que ens estan dient és que no ens socialitzem: lleure, cinemes, parcs, bars, cafeteries, restaurants... Restringint llocs públics es produeixen menys interaccions, però, vist com s’encomana aquesta pandèmia, no tinc clar que aquestes mesures aturin el ritme de contagis.

No soc especialista, però jo fa dies que vaig proposant una altra estratègia que, després, ha resultat que s’ha aplicat al Regne Unit. Si, com diuen els experts, un 70% de la població haurem de passar el coronavirus i la mortalitat es concentra en un 80% en persones vulnerables determinades, en lloc d’aturar tota la població i tota l’economia, ¿no tindria més sentit aïllar només els vulnerables? Gent gran amb dependència poden ser atesos a casa seva per cobrir les seves necessitats diàries amb personal o voluntaris degudament protegits per no encomanar. Ara que tenim hotels buits, l’Estat podria perfectament habilitar-hi espais per a gent gran amb tots els serveis i aïllar-los degudament mentre la resta del país, els no vulnerables, passem ràpid la malaltia i assegurem el PIB que manté tota la gent gran. Amb un 2% del que costarà l’aturada del país, ho podríem assumir. I, mentrestant, la resta ens immunitzem ràpid.

No ho sé, no soc expert, però l’hi comentaré demà al de la bugaderia, a veure què en pensa.