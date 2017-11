Cristiano enfurismat

No hi ha res que li provi menys a Cristiano Ronaldo que no marcar. No ho pot evitar, la seva felicitat està directament lligada a poder batre el porter rival. I aquesta temporada ho està passant fatal. Després d’onze jornades de Lliga només ha fet un gol. I, per si això no fos prou, Leo Messi en porta dotze.

El problema, però, s’agreuja quan no pot dissimular com ho passa de malament. I l’última escena la va poder veure tot el món quan, després que assistís Isco per fer el tercer gol del Madrid a el Las Palmas, no només no ho va celebrar sinó que va fer mala cara i va protestar.

Això evidencia que els seus èxits particulars estan per sobre dels de l’equip. Els seus defensors diuen que és un senyal de la seva ambició i que, per tant, no hi troben connotacions negatives. Però realment no crec que els companys estiguin gaire contents que ell només s’alegri dels seus gols. Això del futbol, pel que sabem fins ara, és un joc col·lectiu i no individual.

I, cosa que podria ser pitjor, el seu malestar després d’una magistral assistència com la de l’altre dia també pot voler dir que recrimina als seus companys que no siguin capaços d’assistir-lo perquè marqui. Que no facin amb ell el que ell fa amb la resta. Se sent el millor, absolutament superior, i peca de supèrbia.

Segurament per aquest sentiment de culpa, cada any quan acaba la temporada fa uns espectaculars regals a la resta de jugadors del vestidor. Per, suposo, haver-li aguantat tots els moments de mal humor en els partits.

Però aquests gestos estan bé mentre els resultats acompanyin i, sobretot, ell marqui diferències al camp. Perquè si no deixaran de permetre-li aquestes reaccions i començarà el mal rotllo. Messi té un estatus superior a Can Barça, però perquè ho demostra partit rere partit. És el màxim golejador i gairebé sempre el millor dels 90 minuts. Però Cristiano, no. I això l’ofusca més, augmenta les seves dèries i l’escenari empitjora.

¿Us imagineu Messi emprenyat en el moment que Paco Alcácer feia algun dels dos gols de l’altre dia? No, perquè Messi sap estar per sobre d’això, tot i que sigui el primer que li agradi fixar-se en la seva actuació individual. Aquests detalls també marquen la carrera d’un jugador. I ser bon company i futbolísticament ben educat és un dels valors que s’han de tenir en compte a qualsevol futbolista. Guanyar Pilotes d’Or és important, però merèixer-se el respecte dels teus companys i l’estima de la professió, potser encara ho és més.